https://tr.sputniknews.com/20220706/afrikanin-yerel-dillerinden-svahilice-ugandada-2-resmi-dil-oldu-1058360941.html
Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu
Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu
Uganda, Afrika'da en çok konuşulan yerel dillerden Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul etti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T00:33+0300
2022-07-06T00:33+0300
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Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Chris Baryomunsi, basına, Uganda meclisinin Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul ettiği bilgisini paylaştı.Alınan karar kapsamında Svahilicenin İngilizce ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim dili olması kararlaştırıldı.Birçok doğu ve güney Afrika ülkesi Svahilice konuşuyorSvahilice, Tanzanya, Kenya ve Ruanda dahil birçok doğu ve güney Afrika ülkesinde konuşuluyor.Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 30 Ağustos 2019'da Svahiliceyi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4. resmi dil olarak kabul etmişti.Afrika Birliği (AfB) ise 9 Şubat'ta aldığı kararla Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul ettiğini duyurmuştu.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 7 Temmuz, "Dünya Svahilice Günü" ilan edilmişti.
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uganda, afrika, svahilice, ingilizce, ruanda, kenya, tanzanya
Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu
00:33 06.07.2022 (güncellendi: 00:36 06.07.2022) Abone ol
Uganda, Afrika'da en çok konuşulan yerel dillerden Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul etti.
Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Chris Baryomunsi, basına, Uganda meclisinin Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul ettiği bilgisini paylaştı.
Alınan karar kapsamında Svahilicenin İngilizce ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim dili olması kararlaştırıldı.
Birçok doğu ve güney Afrika ülkesi Svahilice konuşuyor
Svahilice, Tanzanya, Kenya ve Ruanda dahil birçok doğu ve güney Afrika ülkesinde konuşuluyor.
Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 30 Ağustos 2019'da Svahiliceyi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4. resmi dil olarak kabul etmişti.
Afrika Birliği (AfB) ise 9 Şubat'ta aldığı kararla Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul ettiğini duyurmuştu.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 7 Temmuz, "Dünya Svahilice Günü" ilan edilmişti.