https://tr.sputniknews.com/20220706/afrikanin-yerel-dillerinden-svahilice-ugandada-2-resmi-dil-oldu-1058360941.html

Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu

Afrika'nın yerel dillerinden Svahilice, Uganda'da 2. resmi dil oldu

Uganda, Afrika'da en çok konuşulan yerel dillerden Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul etti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T00:33+0300

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Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakanı Chris Baryomunsi, basına, Uganda meclisinin Svahiliceyi 2. resmi dil olarak kabul ettiği bilgisini paylaştı.Alınan karar kapsamında Svahilicenin İngilizce ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda eğitim dili olması kararlaştırıldı.Birçok doğu ve güney Afrika ülkesi Svahilice konuşuyorSvahilice, Tanzanya, Kenya ve Ruanda dahil birçok doğu ve güney Afrika ülkesinde konuşuluyor.Güney Afrika Kalkınma Topluluğu (SADC), 30 Ağustos 2019'da Svahiliceyi İngilizce, Portekizce ve Fransızcadan sonra 4. resmi dil olarak kabul etmişti.Afrika Birliği (AfB) ise 9 Şubat'ta aldığı kararla Svahiliceyi "çalışma dili" olarak kabul ettiğini duyurmuştu.Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından 7 Temmuz, "Dünya Svahilice Günü" ilan edilmişti.

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uganda, afrika, svahilice, ingilizce, ruanda, kenya, tanzanya