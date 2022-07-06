https://tr.sputniknews.com/20220706/ak-partiden-belediyelere-kurban-bayrami-genelgesi-1058382468.html
AK Parti'den belediyelere 'Kurban Bayramı' genelgesi
AK Parti'den belediyelere 'Kurban Bayramı' genelgesi
AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelere gönderdiği metinde “Sıkıntısız bir bayram geçirmek için... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:37+0300
2022-07-06T13:37+0300
2022-07-06T13:37+0300
türkiye
mehmet özhaseki
ak parti
belediye
belediye başkanı
genelge
kurban bayramı
bayram
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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özehaseki, AK Partili belediyelere gönderdiği genelgede vatandaşın huzur içinde bayram kutlaması için belediyelerin gerekli önlemleri almasını istedi.Belediye başkanlarına ‘kıymetli başkanlarım’ diye seslenen Özhaseki’nin hazırladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:‘Vatandaşı ziyaret edin’Belediye başkanlarının bayram süresinde vatandaşları ziyaret etmelerini isteyen Özhaseki “Bayramlarımızı; dinimizdeki manevi ve hayati konumuna uygun olarak şehirlerimizde değerlerimizi nakşetmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini, öksüzleri, yetimleri, garipleri gözeterek ve gönülleri kazanarak bu mübarek günleri maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Bu mübarek Kurban Bayramı’nda, hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine muhabbet ve sevinç tohumları taşımalıyız” dedi.‘Her türlü önlemi alın’Belediye başkanlarından bayramın huzur içinde geçirilmesi için gerekli önlemleri almasını isteyen Özhaseki “Aziz Milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda ayakta kalmasının sebebi; iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk olabilme kabiliyetidir. Bu anlamda idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Değerli Başkanım, ayrıca Kurban Bayramı’nda belediyelerimizin yetki alanında olan yerlerde gerekli tedbirler mutlak surette alması ve bayramımızın sıkıntısız ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili Bakanlıklarımızın hazırladıkları genelgelere uyulması şehirlerimiz için elzemdir. Bu hassasiyetlere riayet edeceğinize gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/icisleri-bakanligindan-kurban-bayrami-oncesi-81-ile-genelge-1058320631.html
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mehmet özhaseki, ak parti, belediye, belediye başkanı, genelge, kurban bayramı, bayram
AK Parti'den belediyelere 'Kurban Bayramı' genelgesi
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AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelere gönderdiği metinde “Sıkıntısız bir bayram geçirmek için belediyelerimiz yetki alanında gerekli tedbirleri mutlak surette almalı” ifadelerine yer verdi.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özehaseki, AK Partili belediyelere gönderdiği genelgede vatandaşın huzur içinde bayram kutlaması için belediyelerin gerekli önlemleri almasını istedi.
Belediye başkanlarına ‘kıymetli başkanlarım’ diye seslenen Özhaseki’nin hazırladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:
“Bu yıl salgını kontrol altına almış bir ülke olarak bayrama daha iyi şartlarda kavuşmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu vesileyle Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyor; bu mübarek bayramın ülkemizle birlikte tüm İslam âlemi ve insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbim’den niyaz ediyorum. Kıymetli Başkanım, Bilindiği üzere bayramlarımız; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği günlerdir. Bayramlarımız; dayanışmamızı pekiştirme vesilesidir. Bayramlar aynı zamanda bir gönül kazanma seferberliğidir. Bu manevi günlerde hemşehrilerimizle dayanışmamızı ve bağımızı daha da güçlendirmeliyiz.”
‘Vatandaşı ziyaret edin’
Belediye başkanlarının bayram süresinde vatandaşları ziyaret etmelerini isteyen Özhaseki “Bayramlarımızı; dinimizdeki manevi ve hayati konumuna uygun olarak şehirlerimizde değerlerimizi nakşetmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini, öksüzleri, yetimleri, garipleri gözeterek ve gönülleri kazanarak bu mübarek günleri maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Bu mübarek Kurban Bayramı’nda, hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine muhabbet ve sevinç tohumları taşımalıyız” dedi.
‘Her türlü önlemi alın’
Belediye başkanlarından bayramın huzur içinde geçirilmesi için gerekli önlemleri almasını isteyen Özhaseki “Aziz Milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda ayakta kalmasının sebebi; iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk olabilme kabiliyetidir. Bu anlamda idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Değerli Başkanım, ayrıca Kurban Bayramı’nda belediyelerimizin yetki alanında olan yerlerde gerekli tedbirler mutlak surette alması ve bayramımızın sıkıntısız ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili Bakanlıklarımızın hazırladıkları genelgelere uyulması şehirlerimiz için elzemdir. Bu hassasiyetlere riayet edeceğinize gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.