https://tr.sputniknews.com/20220706/ak-partiden-belediyelere-kurban-bayrami-genelgesi-1058382468.html

AK Parti'den belediyelere 'Kurban Bayramı' genelgesi

AK Parti'den belediyelere 'Kurban Bayramı' genelgesi

AK Parti yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, AK Partili belediyelere gönderdiği metinde “Sıkıntısız bir bayram geçirmek için... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T13:37+0300

2022-07-06T13:37+0300

2022-07-06T13:37+0300

türkiye

mehmet özhaseki

ak parti

belediye

belediye başkanı

genelge

kurban bayramı

bayram

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AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özehaseki, AK Partili belediyelere gönderdiği genelgede vatandaşın huzur içinde bayram kutlaması için belediyelerin gerekli önlemleri almasını istedi.Belediye başkanlarına ‘kıymetli başkanlarım’ diye seslenen Özhaseki’nin hazırladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:‘Vatandaşı ziyaret edin’Belediye başkanlarının bayram süresinde vatandaşları ziyaret etmelerini isteyen Özhaseki “Bayramlarımızı; dinimizdeki manevi ve hayati konumuna uygun olarak şehirlerimizde değerlerimizi nakşetmeliyiz. Büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini, öksüzleri, yetimleri, garipleri gözeterek ve gönülleri kazanarak bu mübarek günleri maneviyatına yaraşır bir şekilde idrak etmeye özel önem vermeliyiz. Bu mübarek Kurban Bayramı’nda, hemşehrilerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hanelerine muhabbet ve sevinç tohumları taşımalıyız” dedi.‘Her türlü önlemi alın’Belediye başkanlarından bayramın huzur içinde geçirilmesi için gerekli önlemleri almasını isteyen Özhaseki “Aziz Milletimizin binlerce yıldır bu topraklarda ayakta kalmasının sebebi; iyi günde de kötü günde de birlik olabilme, kenetlenebilme, tek yürek ve tek yumruk olabilme kabiliyetidir. Bu anlamda idrak edeceğimiz Kurban Bayramı’nın manevi ikliminin her alanda aydınlık geleceğimizin müjdecisi olmasını diliyorum. Değerli Başkanım, ayrıca Kurban Bayramı’nda belediyelerimizin yetki alanında olan yerlerde gerekli tedbirler mutlak surette alması ve bayramımızın sıkıntısız ve güzel şekilde geçmesi adına ilgili Bakanlıklarımızın hazırladıkları genelgelere uyulması şehirlerimiz için elzemdir. Bu hassasiyetlere riayet edeceğinize gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/icisleri-bakanligindan-kurban-bayrami-oncesi-81-ile-genelge-1058320631.html

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mehmet özhaseki, ak parti, belediye, belediye başkanı, genelge, kurban bayramı, bayram