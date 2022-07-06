AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı
© İHA / SUAT SALGINMahir Ünal
© İHA / SUAT SALGIN
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, bugün yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı.
AK Parti'li Ünal, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:
AK Parti'li Ünal, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:
"Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."
Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık.— Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) July 6, 2022
7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.