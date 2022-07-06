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AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı
AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı
AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, bugün yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T17:28+0300
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AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı.AK Parti'li Ünal, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:
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mahir ünal, koronavirüs, ak parti

AK Partili Mahir Ünal koronavirüse yakalandı

17:28 06.07.2022
© İHA / SUAT SALGINMahir Ünal
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA / SUAT SALGIN
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AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, bugün yaptırdığı Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal, koronavirüse yakalandı.

AK Parti'li Ünal, sosyal medya hesabından şu şekilde açıklama yaptı:
"Bugün yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif olduğunu öğrendim. Bu nedenle, planladığımız tüm programlarımızı iptal etmek durumunda kaldık. 7 günlük karantina sürecim sonrası tüm dostlarla yeniden bir araya gelmek ümidiyle, bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum."
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