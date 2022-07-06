https://tr.sputniknews.com/20220706/aksener-boyle-devlet-yonetilmez-1058405590.html
Akşener: Böyle devlet yönetilmez
Akşener: Böyle devlet yönetilmez
İYİ Parti lideri Akşener, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:34+0300
2022-07-06T23:34+0300
2022-07-06T23:34+0300
türkiye
konya
ekrem karakaya
servet bakırtaş
meral akşener
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
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konya, ekrem karakaya, servet bakırtaş, meral akşener
Akşener: Böyle devlet yönetilmez
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İYİ Parti lideri Akşener, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda" paylaşımını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, Bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun...