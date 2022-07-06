Akşener: Böyle devlet yönetilmez

İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, Bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun...