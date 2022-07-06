Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/aksener-boyle-devlet-yonetilmez-1058405590.html
Akşener: Böyle devlet yönetilmez
Akşener: Böyle devlet yönetilmez
İYİ Parti lideri Akşener, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:34+0300
2022-07-06T23:34+0300
türkiye
konya
ekrem karakaya
servet bakırtaş
meral akşener
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056872653_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_c65e25e49701b43ef3d8dfc91d091a0a.jpg
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi. Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
türkiye
konya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/01/1056872653_46:0:1118:804_1920x0_80_0_0_5a1fb9abfae4fbed4987be09295835d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
konya, ekrem karakaya, servet bakırtaş, meral akşener

Akşener: Böyle devlet yönetilmez

23:34 06.07.2022
© AAİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
Abone olTelegram
İYİ Parti lideri Akşener, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda" paylaşımını yaptı.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Konya'da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya'nın bir hasta yakını tarafından öldürülmesine ve İstanbul'un Bakırköy'de avukat Servet Bakırtaş'ın bürosunda öldürülmesine tepki gösterdi.
Twitter üzerinden açıklama yapan Akşener, şu ifadeleri kullandı:
İnsanı yaşat ki devlet yaşasın." öğüdüyle inşa edilen devlet geleneğimiz, Bugün; ne hastanedeki doktorumuzu, ne ofisindeki avukatımızı, ne de bir kadını koruyamayan beceriksiz bir anlayışa mahkûm durumda. Böyle devlet yönetilmez. Başımız sağ olsun...
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала