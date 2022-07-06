https://tr.sputniknews.com/20220706/ankara-buyuksehir-belediyesinden-ureticilere-ucretsiz-yem-destegi-1058384973.html
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üreticilere ücretsiz yem desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üreticilere ücretsiz yem desteği
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte hayvancılığın gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla yerli üreticilere ücretsiz yem desteği... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:42+0300
2022-07-06T14:42+0300
2022-07-06T14:42+0300
yaşam
ankara büyükşehir belediyesi
yem
destek
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hayvancılığı artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yönelik kırsal kalkınma desteği sunuyor.Yapılan yazılı açıklamada 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerine yem desteği sağlanacağı belirtildi.Açıklama şöyle:"Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde ABB'ye ait Tarım Kampüsü'nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak."Açıklamalarına devam eden ABB, hayvan yetişticilerinin internet üzerinden başvurularını yapabileceğini ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:"Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15'er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.Ankara'da ekonomik yönden zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmayı amaçlayan ABB, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuruları alacak."
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ankara büyükşehir belediyesi, yem, destek
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden üreticilere ücretsiz yem desteği
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), başkentte hayvancılığın gelişmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması amacıyla yerli üreticilere ücretsiz yem desteği vereceklerini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentte hayvancılığı artırmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla yerli üreticilere yönelik kırsal kalkınma desteği sunuyor.
Yapılan yazılı açıklamada 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan aile işletmelerine yem desteği sağlanacağı belirtildi.
"Gölbaşı Karaoğlan Mahallesi'nde ABB'ye ait Tarım Kampüsü'nde yaklaşık 500 dönümlük alana ekilen arpa, buğday, macar fiğ ve yulafın hasat işlemlerini yapan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 8 ilçede hayvancılıkla uğraşan küçük aile işletmelerine hazırlanan kaba yemi ücretsiz olarak dağıtacak."
Açıklamalarına devam eden ABB, hayvan yetişticilerinin internet üzerinden başvurularını yapabileceğini ekleyerek, şu ifadeleri kullandı:
"Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Kahramankazan, Kalecik ve Kızılcahamam ilçelerinde 1-50 arası küçükbaş hayvanı olan ve belirli kriterleri sağlayan hayvan yetiştiricileri, 15'er balya halinde yem desteğinden yararlanabilecek.
Ankara'da ekonomik yönden zor günler geçiren küçükbaş hayvan yetiştiricilerine destek olmayı amaçlayan ABB, 17 Temmuz 2022 tarihine kadar “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden online başvuruları alacak."