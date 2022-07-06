https://tr.sputniknews.com/20220706/ankarada-ekmege-zam-1058374642.html
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T11:58+0300
2022-07-06T11:58+0300
2022-07-06T11:58+0300
ekonomi
ankara
ekmek
zam
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Ankara'da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin fiyatı 1 lira artarak 4 liraya yükseldi.Ankara Fırıncılar Odası, zamma gerekçe olarak "artan maliyetleri" gösterdi.200 gram ekmeğin satış fiyatı 4 liraya çıktı. Yeni tarifeye göre, Ata ekmeği 8 liraya yükseldi.Kepek ekmek 6 buçuk liradan satılmaya başlandı.
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ankara, ekmek, zam
Ankara'da ekmeğe zam
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Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı 3 liradan 4 liraya çıktı.
Ankara'da ekmeğe zam geldi. Ekmeğin fiyatı 1 lira artarak 4 liraya yükseldi.
Ankara Fırıncılar Odası, zamma gerekçe olarak "artan maliyetleri" gösterdi.
200 gram ekmeğin satış fiyatı 4 liraya çıktı. Yeni tarifeye göre, Ata ekmeği 8 liraya yükseldi.
Kepek ekmek 6 buçuk liradan satılmaya başlandı.