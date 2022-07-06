https://tr.sputniknews.com/20220706/ankarada-otomobil-otobus-duragina-carpti-1i-agir-6-kisi-yaralandi-1058361545.html

Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Ankara'da otomobil otobüs durağına çarptı: 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T00:56+0300

2022-07-06T00:56+0300

2022-07-06T00:56+0300

türkiye

ankara

otobüs durağı

kaza

çankaya

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Alınan bilgiye göre, Dikmen Caddesi'nden Kızılay istikametine ilerleyen A.Ö idaresindeki 06 EC 3022 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun karşına geçerek otobüs durağına çarptıktan sonra yan yattı.Ayrancı Pazarı'nın karşısında meydana gelen kazada, otobüs durağında bulunan T.U, Ş.K ve N.A. ile otomobildeki E.S, M.K. ve araç sürücüsü A.Ö yaralandı.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılırken, A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Cadde, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.Açelya Dehneli, köpeklerini gezdirdiği sırada yüksek bir ses duyduğunu ve koşarak kazanın olduğu yere gittiğini ifade ederek, "Araç durağa çarpmıştı. Camların içinde iki tane kadın ve oturur vaziyette bacağı yaralanmış bir çocuk ağlıyordu. Çocuğu tuttum ve sakinleştirmeye çalıştım." dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220703/bodrumda-ingiliz-televizyon-yildizi-ve-erkek-arkadasi-kaza-gecirdi-1-olu-1-yarali-1058263564.html

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ankara, otobüs durağı, kaza, çankaya