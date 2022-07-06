https://tr.sputniknews.com/20220706/antalyada-tarihi-eser-operasyonu-2-bin-712-eser-ele-gecirildi-1058361416.html

Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi

Antalya’da tarihi eser operasyonu: 2 bin 712 eser ele geçirildi

Antalya'nın Kaş ilçesinde 2 bin 712 eserin ele geçirildiği tarihi eser operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T00:44+0300

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türkiye

antalya

kazı

kaş

tarihi eser

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Antalya'nın Kaş ilçesinde izinsiz kazı yaparak ele geçirdiği 2 bin 713 parça tarihi eseri satmaya çalışan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve JASAT ekipleri, Kasaba Mahallesi'nde ikamet eden V.K'nin izinsiz kazı yaptığı ve evinde çok sayıda tarihi eser olduğunu tespit etti.Ekipler aramada, Likya ve Roma dönemine ait 2 bin 515 sikke, 1 heykel, 1 heykel başı, 2 mezar yapıtı, 3 sütun, 2 kandil, 3 gözyaşı şişesi, 1 vazo, 47 yüzük, 35 ok üçü, 5 bilezik, 9 kolye ucu, 45 obje, 3 mühür, 12 metal kap, 17 küp, 11 testi ele geçirdi.Şüpheli V.K ile evde bulunan A.Ş ve B.Ç. gözaltına alındı.İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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antalya, kazı, kaş, tarihi eser