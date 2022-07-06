https://tr.sputniknews.com/20220706/avrupa-komisyonu-onumuzdeki-kis-enerjide-problem-olmayacak-1058398304.html
Avrupa Komisyonu: Önümüzdeki kış enerjide problem olmayacak
Avrupa Komisyonu: Önümüzdeki kış enerjide problem olmayacak
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, gelecek kış enerji sorunu yaşamayacaklarını, Avrupa Birliği’nin (AB) beklenenden daha dayanıklı... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T20:18+0300
2022-07-06T20:18+0300
2022-07-06T20:20+0300
ukrayna krizi
margaritis schinas
yunanistan
avrupa komisyonu
enerji
avrupa birliği
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Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Economist Konferansı’nda konuşan Schinas, Avrupa’nın enerji yeterliliğiyle ilgili olarak, “Önümüzdeki kış her şeyimiz iyi olacak” ifadesini kullandı.Rusya’nın doğalgaz sevkiyatına son vermesi senaryosu üzerinde çalıştıklarını kaydeden politikacı, “Hollywood kurgusunu andıran çalkantılı olaylarla dolu uluslararası iklimde, AB pek çok kişinin beklediğinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtladı” dedi.Attıkları adımlarının, sağlık ve enerji gibi alanlarda Avrupa’nın daha fazla bağımsız hale geldiğini dile getiren Schinas, “Göç konusunda itfaiyeci rolünde başarılı, ama mimar olarak başarısız olduk. AB şimdi bu konuda bütüncül bir anlaşmaya doğru ilerliyor” diye ekledi.
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margaritis schinas, yunanistan, avrupa komisyonu, enerji, avrupa birliği
Avrupa Komisyonu: Önümüzdeki kış enerjide problem olmayacak
20:18 06.07.2022 (güncellendi: 20:20 06.07.2022) Abone ol
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, gelecek kış enerji sorunu yaşamayacaklarını, Avrupa Birliği’nin (AB) beklenenden daha dayanıklı çıktığını belirtti.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Economist Konferansı’nda konuşan Schinas, Avrupa’nın enerji yeterliliğiyle ilgili olarak, “Önümüzdeki kış her şeyimiz iyi olacak” ifadesini kullandı.
Rusya’nın doğalgaz sevkiyatına son vermesi senaryosu üzerinde çalıştıklarını kaydeden politikacı, “Hollywood kurgusunu andıran çalkantılı olaylarla dolu uluslararası iklimde, AB pek çok kişinin beklediğinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtladı” dedi.
Attıkları adımlarının, sağlık ve enerji gibi alanlarda Avrupa’nın daha fazla bağımsız hale geldiğini dile getiren Schinas, “Göç konusunda itfaiyeci rolünde başarılı, ama mimar olarak başarısız olduk. AB şimdi bu konuda bütüncül bir anlaşmaya doğru ilerliyor” diye ekledi.