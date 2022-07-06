https://tr.sputniknews.com/20220706/avrupa-komisyonu-onumuzdeki-kis-enerjide-problem-olmayacak-1058398304.html

Avrupa Komisyonu: Önümüzdeki kış enerjide problem olmayacak

Avrupa Komisyonu: Önümüzdeki kış enerjide problem olmayacak

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, gelecek kış enerji sorunu yaşamayacaklarını, Avrupa Birliği’nin (AB) beklenenden daha dayanıklı... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T20:18+0300

2022-07-06T20:18+0300

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ukrayna krizi

margaritis schinas

yunanistan

avrupa komisyonu

enerji

avrupa birliği

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da, Economist Konferansı’nda konuşan Schinas, Avrupa’nın enerji yeterliliğiyle ilgili olarak, “Önümüzdeki kış her şeyimiz iyi olacak” ifadesini kullandı.Rusya’nın doğalgaz sevkiyatına son vermesi senaryosu üzerinde çalıştıklarını kaydeden politikacı, “Hollywood kurgusunu andıran çalkantılı olaylarla dolu uluslararası iklimde, AB pek çok kişinin beklediğinden çok daha dayanıklı olduğunu kanıtladı” dedi.Attıkları adımlarının, sağlık ve enerji gibi alanlarda Avrupa’nın daha fazla bağımsız hale geldiğini dile getiren Schinas, “Göç konusunda itfaiyeci rolünde başarılı, ama mimar olarak başarısız olduk. AB şimdi bu konuda bütüncül bir anlaşmaya doğru ilerliyor” diye ekledi.

yunanistan

avrupa birliği

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margaritis schinas, yunanistan, avrupa komisyonu, enerji, avrupa birliği