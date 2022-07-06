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Bahçeli, MHP'nin 2 kitabını tanıttı
Bahçeli, MHP'nin 2 kitabını tanıttı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından hazırlatılan 'Geleceğin Ekonomi Vizyonu' ve 'Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi' kitaplarını... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T07:13+0300
2022-07-06T07:13+0300
politika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kitapların hazırlığı için emek veren hocalar ile partinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) birimi çalışanlarına teşekkür etti. Bahçeli, "Geleceğin Ekonomi Vizyonu; ekonomiye bakışımızı milli, manevi ve ahlaki açılardan temellendirip bir yol haritası belirlemiş bu kapsamda teorik ve politik öneriler ve önermeler setini ihtiva etmiştir. Ekonomik meselelere yeni bir yorum, yeni bir soluk getirilmiştir. Türkiye'nin Büyük Stratejisi ise; fikri tasavvurumuza gerçekçi, felsefi ve stratejik bir derinlik katmış önümüzdeki risk ve tehditleri sorumlu ve milli bir akılla ele alıp kapsamlı şekilde değerlendirerek muhtemel ve muhkem bir geleceğin koordinatlarını çizmiştir. Her 2 esere hakim olan müstesna analiz ve düşüncelerin, ülkemizin içinde bulunduğu yüksek mücadele ruhuna, parlak geleceğimizin inşa şuuruna, sorunlara karşı çare ve çözüm üretme arayışlarına muteber nitelikli destek sağlayacağından kuşkum yoktur, hayırlı olsun" dedi.Bahçeli, MHP'nin Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile kitapları incelerken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.
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devlet bahçeli, mhp, kitap

Bahçeli, MHP'nin 2 kitabını tanıttı

07:13 06.07.2022
© Twitter / BahçeliBahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Twitter / Bahçeli
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisi tarafından hazırlatılan 'Geleceğin Ekonomi Vizyonu' ve 'Türk Kuşağı: Türkiye'nin Büyük Stratejisi' kitaplarını tanıttı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, kitapların hazırlığı için emek veren hocalar ile partinin araştırma geliştirme (Ar-Ge) birimi çalışanlarına teşekkür etti.
Bahçeli, "Geleceğin Ekonomi Vizyonu; ekonomiye bakışımızı milli, manevi ve ahlaki açılardan temellendirip bir yol haritası belirlemiş bu kapsamda teorik ve politik öneriler ve önermeler setini ihtiva etmiştir. Ekonomik meselelere yeni bir yorum, yeni bir soluk getirilmiştir. Türkiye'nin Büyük Stratejisi ise; fikri tasavvurumuza gerçekçi, felsefi ve stratejik bir derinlik katmış önümüzdeki risk ve tehditleri sorumlu ve milli bir akılla ele alıp kapsamlı şekilde değerlendirerek muhtemel ve muhkem bir geleceğin koordinatlarını çizmiştir. Her 2 esere hakim olan müstesna analiz ve düşüncelerin, ülkemizin içinde bulunduğu yüksek mücadele ruhuna, parlak geleceğimizin inşa şuuruna, sorunlara karşı çare ve çözüm üretme arayışlarına muteber nitelikli destek sağlayacağından kuşkum yoktur, hayırlı olsun" dedi.
Bahçeli, MHP'nin Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ile kitapları incelerken çekilen fotoğraflarını da paylaştı.
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