https://tr.sputniknews.com/20220706/bakan-akar-malezya-basbakani-yakupu-kabul-etti-1058403632.html
Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti
Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'u kabul etti. Başbakan Yakup, Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:57+0300
2022-07-06T22:57+0300
2022-07-06T22:58+0300
dünya
malezya
türkiye
hulusi akar
ziyaret
savunma sanayi
ankara
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058403724_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_980df2a6f2fb6e3e158ec5fed50b6b65.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar'ın eşlik ettiği Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. MKE'yi ziyaret eden Yakup'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı'na Milli Piyade Tüfeği hediye etti. MKE ziyaretinin ardından TUSAŞ'a geçen Yakup'u, Türkiye'de bulunan Malezyalı öğrenciler karşıladı.Öğrencilerle sohbet eden konuk Başbakan'a faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izleyen Yakup ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiye-pakistan-ve-malezya-ortak-televizyon-kanali-kuruyor-1051990277.html
malezya
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058403724_91:0:638:410_1920x0_80_0_0_6dcebe5b7f977021c7cf5ce923a26bae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
malezya, türkiye, hulusi akar, ziyaret, savunma sanayi, ankara
Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti
22:57 06.07.2022 (güncellendi: 22:58 06.07.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'u kabul etti. Başbakan Yakup, Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Bakan Akar'ın eşlik ettiği Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. MKE'yi ziyaret eden Yakup'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.
Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı'na Milli Piyade Tüfeği hediye etti. MKE ziyaretinin ardından TUSAŞ'a geçen Yakup'u, Türkiye'de bulunan Malezyalı öğrenciler karşıladı.
Öğrencilerle sohbet eden konuk Başbakan'a faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izleyen Yakup ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.