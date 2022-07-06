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https://tr.sputniknews.com/20220706/bakan-akar-malezya-basbakani-yakupu-kabul-etti-1058403632.html
Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti
Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'u kabul etti. Başbakan Yakup, Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:57+0300
2022-07-06T22:58+0300
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hulusi akar
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savunma sanayi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti. Bakan Akar'ın eşlik ettiği Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. MKE'yi ziyaret eden Yakup'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı'na Milli Piyade Tüfeği hediye etti. MKE ziyaretinin ardından TUSAŞ'a geçen Yakup'u, Türkiye'de bulunan Malezyalı öğrenciler karşıladı.Öğrencilerle sohbet eden konuk Başbakan'a faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izleyen Yakup ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
https://tr.sputniknews.com/20211221/turkiye-pakistan-ve-malezya-ortak-televizyon-kanali-kuruyor-1051990277.html
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malezya, türkiye, hulusi akar, ziyaret, savunma sanayi, ankara

Bakan Akar, Malezya Başbakanı Yakup'u kabul etti

22:57 06.07.2022 (güncellendi: 22:58 06.07.2022)
© DHAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı Yab Dato Sri İsmail Sabri Yakup'u kabul etti. Başbakan Yakup, Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izledi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı Yab Dato Sri İsmail Sabri Yakup'u kabul etti. Başbakan Yakup, Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© DHA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup'u kabul etti. Başbakan Yakup, Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakup, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.
Bakan Akar'ın eşlik ettiği Yakup, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.'de (TUSAŞ) incelemelerde bulundu. MKE'yi ziyaret eden Yakup'u, Gazi Fişek Fabrikası'na gelişinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer karşıladı.
Ziyaretin sonunda Bakan Akar, Malezya Başbakanı'na Milli Piyade Tüfeği hediye etti. MKE ziyaretinin ardından TUSAŞ'a geçen Yakup'u, Türkiye'de bulunan Malezyalı öğrenciler karşıladı.
Öğrencilerle sohbet eden konuk Başbakan'a faaliyetlere ilişkin sunum yapıldı. Brifingin ardından yerli ve milli üretim Gökbey ve ATAK helikopterleri ile Hürkuş uçağı ve insansız hava aracı ANKA'nın gösteri uçuşunu izleyen Yakup ve Akar, daha sonra Hürjet üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.
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