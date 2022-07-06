https://tr.sputniknews.com/20220706/bakan-bozdag-isvec-ve-finlandiyaya-teroristlerin-iadesine-iliskin-yazi-gonderildi-1058380611.html
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesine ilişkin yazı gönderildi
Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesine ilişkin yazı gönderildi
Adalet Bakanı Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi" dedi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:16+0300
2022-07-06T13:16+0300
2022-07-06T13:16+0300
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı. Adalet Bakanı Bozdağ, Haber Global canlı yayınında soruları yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:"NATO, üyelik için Finlandiya ve İsveç'in müracaatı üzerine Finlandiya ve İsveç’te ki teröristlerin iadesi ve bu iki ülkenin terör örgütlerine verdiği destek, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirildi, Türkiye'nin terörle mücadelesine desteğin önemli olduğu ifade edildi. Bir yandan İsveç ve Finlandiya “Güvenlik kaygılarım var, o yüzden NATO'ya üye olmak istiyorum” derken, öte yandan kaygının ötesinde terörle etkin bir mücadele eden Türkiye var. Somut net bir şekilde yapılan mücadele var ve bu mücadelede terör örgütlerine aleni destek veren İsveç var ve aynı şekilde Finlandiya var. Türkiye bugüne kadar Finlandiya’dan ve İsveç'ten hem PKK, hem FETÖ, hem DHKP-C ve başkaca terör örgütleri ile ilgili mahkemelerimizin verdiği kararlar çerçevesinde iade taleplerinde bulunmuş. Ancak bugüne kadar bizim bu taleplerimizin hiçbirisine olumlu bir cevap verilmemişti."
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Bakan Bozdağ: İsveç ve Finlandiya'ya teröristlerin iadesine ilişkin yazı gönderildi
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Adalet Bakanı Bozdağ, "İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensubu teröristlerin iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildi" dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'ya PKK ve FETÖ mensuplarının iadesine ilişkin talepleri hatırlatan yazı gönderildiğini açıkladı.
Adalet Bakanı Bozdağ, Haber Global canlı yayınında soruları yanıtlayarak, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar şöyle:
"NATO, üyelik için Finlandiya ve İsveç'in müracaatı üzerine Finlandiya ve İsveç’te ki teröristlerin iadesi ve bu iki ülkenin terör örgütlerine verdiği destek, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından gündeme getirildi, Türkiye'nin terörle mücadelesine desteğin önemli olduğu ifade edildi. Bir yandan İsveç ve Finlandiya “Güvenlik kaygılarım var, o yüzden NATO'ya üye olmak istiyorum” derken, öte yandan kaygının ötesinde terörle etkin bir mücadele eden Türkiye var. Somut net bir şekilde yapılan mücadele var ve bu mücadelede terör örgütlerine aleni destek veren İsveç var ve aynı şekilde Finlandiya var. Türkiye bugüne kadar Finlandiya’dan ve İsveç'ten hem PKK, hem FETÖ, hem DHKP-C ve başkaca terör örgütleri ile ilgili mahkemelerimizin verdiği kararlar çerçevesinde iade taleplerinde bulunmuş. Ancak bugüne kadar bizim bu taleplerimizin hiçbirisine olumlu bir cevap verilmemişti."