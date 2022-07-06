https://tr.sputniknews.com/20220706/bakan-nebati-ekonomimiz-buyumeye-devam-ediyor-1058383537.html

Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünya genelindeki tüm ekonomik sorun ve fiyat artışına rağmen ekonomimiz sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyor"... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T14:02+0300

2022-07-06T14:02+0300

2022-07-06T14:05+0300

nureddin nebati

ekonomi

büyüme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/0b/1057292043_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_7c3010445b3c55c2b442e101fb12f831.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-nebati-cop26-baskani-ve-birlesik-krallik-devlet-bakani-sharma-ile-gorustu-1058356061.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nureddin nebati, büyüme