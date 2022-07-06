https://tr.sputniknews.com/20220706/bakan-nebati-ekonomimiz-buyumeye-devam-ediyor-1058383537.html
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünya genelindeki tüm ekonomik sorun ve fiyat artışına rağmen ekonomimiz sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyor"... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:02+0300
2022-07-06T14:02+0300
2022-07-06T14:05+0300
nureddin nebati
ekonomi
büyüme
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/bakan-nebati-cop26-baskani-ve-birlesik-krallik-devlet-bakani-sharma-ile-gorustu-1058356061.html
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nureddin nebati, büyüme
Bakan Nebati: Ekonomimiz büyümeye devam ediyor
14:02 06.07.2022 (güncellendi: 14:05 06.07.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Dünya genelindeki tüm ekonomik sorun ve fiyat artışına rağmen ekonomimiz sürdürülebilir şekilde büyümeye devam ediyor" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, dünya genelinde yaşanan tüm küresel ekonomik sorunlar ve hızlı fiyat artışlarına rağmen ülke ekonomimiz sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde büyümeye, her ay yeni ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda somut artışlar kaydetmeye devam ediyor. Türkiye Ekonomi Modelimizi kararlılıkla uygulayarak daha güçlü bir üretim ekonomisi olma yolunda ilerlememizi sürdürüyor, büyümenin tabana ve tüm vatandaşlarımıza yayılmasına önem veriyoruz" dedi.