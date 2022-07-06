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Belarus: ABD ve AB, Moskova ve Minsk'le silahlı çatışmaya girmeye hazırlanıyor
Belarus: ABD ve AB, Moskova ve Minsk'le silahlı çatışmaya girmeye hazırlanıyor
Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ruslan Kosıgin, ABD ve AB'nin Moskova ve Minsk'le silahlı çatışmaya girmeye hazırlandığını söyledi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T20:15+0300
2022-07-06T20:16+0300
belarus
rusya
dünya
hibrit
abd
çatışma
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Belta haber ajansına konuşan Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kosıgin, "Batı, Belarus ve Rusya'ya karşı geleneksel hibrit saldırı yöntemlerinin istenen sonucu getirmediğini anlamaya başlıyor. Sırf bundan dolayı Washington ve Brüksel, Rusya ve Belarus'la silahlı bir çatışmaya girmeye fiilen hazırlandıklarını gizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne karşı eşgüdümlü bir hibrit savaş yürütüldüğüne dair hiçbir şüpheleri bulunmadığını kaydeden Kosıgin, "Washington ve müttefikleri, Birlik Devleti sınırlarının yakın çevresinde gerilim ve yerel askeri çatışma noktaları oluşturmaya ve hatta Rusya ve Belarus'u buralara çekmeye çalışıyor" diye ekledi.
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belarus, rusya, hibrit, abd, çatışma

Belarus: ABD ve AB, Moskova ve Minsk'le silahlı çatışmaya girmeye hazırlanıyor

20:15 06.07.2022 (güncellendi: 20:16 06.07.2022)
© RTBelarus-Rusya
Belarus-Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© RT
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Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Ruslan Kosıgin, ABD ve AB'nin Moskova ve Minsk'le silahlı çatışmaya girmeye hazırlandığını söyledi.
Belta haber ajansına konuşan Belarus Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kosıgin, "Batı, Belarus ve Rusya'ya karşı geleneksel hibrit saldırı yöntemlerinin istenen sonucu getirmediğini anlamaya başlıyor. Sırf bundan dolayı Washington ve Brüksel, Rusya ve Belarus'la silahlı bir çatışmaya girmeye fiilen hazırlandıklarını gizlemiyorlar" ifadelerini kullandı.

Rusya-Belarus Birlik Devleti'ne karşı eşgüdümlü bir hibrit savaş yürütüldüğüne dair hiçbir şüpheleri bulunmadığını kaydeden Kosıgin, "Washington ve müttefikleri, Birlik Devleti sınırlarının yakın çevresinde gerilim ve yerel askeri çatışma noktaları oluşturmaya ve hatta Rusya ve Belarus'u buralara çekmeye çalışıyor" diye ekledi.
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