https://tr.sputniknews.com/20220706/besiktasin-yeni-transferi-jackson-muleka-istanbula-geldi-1058401595.html
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:02+0300
2022-07-06T22:02+0300
2022-07-06T22:02+0300
spor
beşiktaş
transfer
süper lig
spor toto süper lig
jackson muleka
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Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı.Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220629/fenerbahce-emre-mor-transferini-acikladi-1058076963.html
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beşiktaş, transfer, süper lig, spor toto süper lig, jackson muleka
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı.
Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.
Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.