https://tr.sputniknews.com/20220706/besiktasin-yeni-transferi-jackson-muleka-istanbula-geldi-1058401595.html

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T22:02+0300

2022-07-06T22:02+0300

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spor

beşiktaş

transfer

süper lig

spor toto süper lig

jackson muleka

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Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı.Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220629/fenerbahce-emre-mor-transferini-acikladi-1058076963.html

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beşiktaş, transfer, süper lig, spor toto süper lig, jackson muleka