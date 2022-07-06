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Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi
Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:02+0300
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spor
beşiktaş
transfer
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spor toto süper lig
jackson muleka
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Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı.Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
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beşiktaş, transfer, süper lig, spor toto süper lig, jackson muleka

Beşiktaş'ın yeni transferi Jackson Muleka, İstanbul'a geldi

22:02 06.07.2022
© DHAJackson Muleka
Jackson Muleka - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© DHA
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Beşiktaş Kulübü'nün transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Jackson Muleka, İstanbul'a geldi.
Belçika ekibi Standard Liege'te forma giyen 22 yaşındaki forvet, Brüksel'den kalkan uçakla İstanbul Yeni Havalimanı'na ulaştı.
Muleka, havalimanında kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere de kartal pozu verdi.

Siyah-beyazlı yetkililerle birlikte kendisi için ayarlanan araç ile havalimanından ayrılan Jackson Muleka'nın yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
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