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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/canli--ingiltere-ukraynali-askerlere-kendi-topraklarinda-egitim-vermeye-basladi--1058370178.html
CANLI | İngiltere, Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vermeye başladı
CANLI | İngiltere, Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vermeye başladı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna ordusundan ilk asker grubunun eğitimler için ülkeye geldiğini duyurdu. Independent gazetesinin aktardığına göre... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T09:32+0300
2022-07-06T09:32+0300
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Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | İngiltere, Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vermeye başladı

09:32 06.07.2022
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna ordusundan ilk asker grubunun eğitimler için ülkeye geldiğini duyurdu. Independent gazetesinin aktardığına göre Wallace, yaptığı açıklamada, askerlerin 10 bine kadar Ukraynalı askerin eğitilmesine yönelik program kapsamında geldiklerini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları nedeniyle Finlandiya demiryolu işletmecisinin en az 865 Rus yük vagonuna el koyduğu öğrenildi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın yer aldığı silahlı çatışma koşullarında düşman tarafına geçişi devlete ihanet sayan yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, askerlik yapmakla yükümlü olan kişiler, çağrı alanlar ve yedek askerler için, ilgili askerlik şubesinin izni olmadan kaldıkları yerin dışına çıkma yasağının olduğunu doğruladı.
Rusya - Ukrayna - Askeri Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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CANLI | DHC Halk Milisi: Ukrayna ordusunun bombardımanlarında 3 sivil hayatını kaybetti
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:07 06.07.2022
Almanya'da Sol Parti, Kuzey Akım-2'nin geçici olarak işletilmesini teklif etti
Almanya'da Sol Parti'nin enerji ve iklim sorunları komitesi başkanı Klaus Ernst, Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu nedeniyle askıya alınan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı projesinin geçici olarak kullanılması ve Rusya ile enerji diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini belirtti.
Rheinische Post gazetesine röportaj veren Ernst, "Federal hükümet, enerji güvenliğini sağlamak için her şeyi yapmalı. enerji güvenliği başka türlü sağlanamıyorsa belki de Kuzey Akım-2'yi geçici olarak işletmeye alma hakkında konuşabiliriz" ifadelerini kullandı.
Rus enerji devi Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, 22. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) yaptığı açıklamada, Kuzey Akım-2'nin şu anda Almanya'ya doğalgaz teslimatı yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.
İnşaatı 10 Eylül 2021'de tamamen biten Kuzey Akım-2'nin başta 2019'un sonundan önce tamamlanması bekleniyordu, fakat ABD yaptırımları sürecin uzamasına neden oldu.
09:46 06.07.2022
Bild: Almanya'nın LNG planı başarısızlığın eşiğinde
Alman Bild gazetesi, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in bu kış ülkeye istikrarlı enerji tedariki sağlamak iddiasıyla oluşturduğu sıvılaştırmış doğalgaz (LNG) tedarik planının, tankerlerin yetersiz olması nedeniyle başarısızlığın eşiğinde olduğunu yazdı.
Gazetede yer alan habere göre Almanya Federal Ağ Ajansı, 2023'ün ilk yarısında LNG ithalatının 13 milyar metreküp olmasını bekliyor. Armatörler Birliği'nden Martin Kröger, Bild'e verdiği demeçte, "Alman ticaret filosunda uzun mesafelerde LNG taşıyabilecek tanker yok. Dünya çapında toplamda 500 LNG tankeri var, fakat bu tankerlere talep diğer bölgelerde daha yüksek" ifadelerini kullandı.
Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) uzman Andreas Fischer ise, LNG tedarikinde uzun vadeli sözleşmelere tabi olan tankerler gerektiğini belirtti. Fischer, ayrıca şu ana kadar Berlin'in 3 LNG terminalinden sadece birine onay verdiğini dile getirdi.
Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) sözcüsü Thorsten Fry, "Bakan Habeck'in LNG stratejisi başarısız oldu ve öngörülebilir gelecekte bu kış ihtiyaç duyacağımız gaz miktarını değiştiremeyecek. Bu nedenle gaz depolarını hızla doldurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.
09:31 06.07.2022
İngiltere, Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vermeye başladı
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna ordusundan ilk asker grubunun eğitimler için ülkeye geldiğini duyurdu. Independent gazetesinin aktardığına göre Wallace, yaptığı açıklamada, askerlerin 10 bine kadar Ukraynalı askerin eğitilmesine yönelik program kapsamında geldiklerini belirtti.
Wallace, askerlerin birkaç hafta boyunca İngiliz ordusunun vereceği temel eğitimlerden geçeceğini kaydetti.
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