CANLI | İngiltere, Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vermeye başladı

Bild: Almanya'nın LNG planı başarısızlığın eşiğinde

Alman Bild gazetesi, Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in bu kış ülkeye istikrarlı enerji tedariki sağlamak iddiasıyla oluşturduğu sıvılaştırmış doğalgaz (LNG) tedarik planının, tankerlerin yetersiz olması nedeniyle başarısızlığın eşiğinde olduğunu yazdı.

Gazetede yer alan habere göre Almanya Federal Ağ Ajansı, 2023'ün ilk yarısında LNG ithalatının 13 milyar metreküp olmasını bekliyor. Armatörler Birliği'nden Martin Kröger, Bild'e verdiği demeçte, "Alman ticaret filosunda uzun mesafelerde LNG taşıyabilecek tanker yok. Dünya çapında toplamda 500 LNG tankeri var, fakat bu tankerlere talep diğer bölgelerde daha yüksek" ifadelerini kullandı.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nden (IW) uzman Andreas Fischer ise, LNG tedarikinde uzun vadeli sözleşmelere tabi olan tankerler gerektiğini belirtti. Fischer, ayrıca şu ana kadar Berlin'in 3 LNG terminalinden sadece birine onay verdiğini dile getirdi.

Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) sözcüsü Thorsten Fry, "Bakan Habeck'in LNG stratejisi başarısız oldu ve öngörülebilir gelecekte bu kış ihtiyaç duyacağımız gaz miktarını değiştiremeyecek. Bu nedenle gaz depolarını hızla doldurmak için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.