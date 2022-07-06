CANLI | İngiltere, Ukraynalı askerlere kendi topraklarında eğitim vermeye başladı

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Avrupa Birliği’nin (AB) yaptırımları nedeniyle Finlandiya demiryolu işletmecisinin en az 865 Rus yük vagonuna el koyduğu öğrenildi.
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya’nın yer aldığı silahlı çatışma koşullarında düşman tarafına geçişi devlete ihanet sayan yasa tasarısını kabul etti.
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, askerlik yapmakla yükümlü olan kişiler, çağrı alanlar ve yedek askerler için, ilgili askerlik şubesinin izni olmadan kaldıkları yerin dışına çıkma yasağının olduğunu doğruladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: