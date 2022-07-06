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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/canli--rusya-istihbarati-hacker-grubu-rahdi-tarafindan-yayinlanan-ukrayna-verileri-gercek-1058390116.html
CANLI | Fransa, enerji krizine çözüm bulmak için nükleer enerji devi EDF'yi kamulaştırmayı planlıyor
CANLI | Fransa, enerji krizine çözüm bulmak için nükleer enerji devi EDF'yi kamulaştırmayı planlıyor
Fransa hükümeti, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizini çözmek için mali açıdan zor durumda olan nükleer enerji devi Electricite de... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
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Nükleer santral - Sputnik Türkiye

CANLI | Fransa, enerji krizine çözüm bulmak için nükleer enerji devi EDF'yi kamulaştırmayı planlıyor

16:20 06.07.2022 (güncellendi: 17:21 06.07.2022)
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Fransa hükümeti, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizini çözmek için mali açıdan zor durumda olan nükleer enerji devi Electricite de France SA'yı (EDF) kamulaştırmayı planlıyor.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki iddialarını 'yalan' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Ukrayna tahılını kaçırdığı öne sürülen Rus gemisine Türkiye’de el konulduğu iddiasını yalanladı.
Bloomberg ajansı, Suudi Arabistan'ın Asya pazarında Rusya ile rekabet edebilmek için başta amiral gemisi olan Arab Light sınıfı olmak üzere bazı ham petrollerini indirimli fiyatlardan sattığını duyurdu.
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, çekişmeli bir oylamanın ardından doğalgaz ve nükleer enerji yatırımlarını sürdürme yönündeki teklife onay verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tahılına fazlasıyla talep olduğunu, ancak yaptırımlar nedeniyle dış pazarlara erişiminin zorlaştığını belirtti.
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CANLI | İsviçre, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya verilmesi talebini reddetti
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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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17:30 06.07.2022
Harkov bölgesinin kurtarılan topraklarında belgelerdeki resmi dil Rusça olacak
Harkov bölgesi geçici sivil yönetiminin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre, bölgenin kurtarılan kısımlarında belgelerin oluşturulacağı resmi dil Rusça olacak, aynı zamanda Ukraynacaya bölgesel dil statüsü verildi.
Basın dairesinden Rus medyasına yapılan açıklamada, “Geçici sivil yönetimin başkanı (Vitaliy Gançev), Harkov bölgesinin (kurtarılmış topraklarda) resmi belgeleri oluşturma dilinin Rusça olarak belirlendiğine ilişkin kararname yayınladı. Aynı zamanda Ukraynacaya, kullanma zorunluluğu olmaksızın bölgesel dil statüsü verildi. Ukraynacanın kullanımına ilişkin bir yasak olmadığına da dikkat çekeriz” ifadelerine yer verildi.
17:21 06.07.2022
‘Rusya, Putin’in G20’ye katılacağını Endonezya’ya önceden bildirdi’
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G20 Zirvesi’ne katılacağı bilgisinin zirvenin ev sahibi Endonezya’ya önceden verildiğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Jakarta, Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’in G20 Zirvesi’ne katılma niyeti hakkında önceden bilgilendirildi” ifadelerine yer verildi.
Putin’in zirveye katılma biçiminin, dünyadaki gelişmelere ve Güneydoğu Asya’daki sıhhi ve epidemiyolojik duruma bağlı olduğu kaydedildi.
17:19 06.07.2022
Fransa, enerji krizine çözüm bulmak için nükleer enerji devi EDF'yi kamulaştırmayı planlıyor
Fransa hükümeti, Rusya'ya dönük ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizini çözmek için mali açıdan zor durumda olan nükleer enerji devi Electricite de France SA'yı (EDF) kamulaştırmayı planlıyor.
Başbakan Elisabeth Borne, parlamentoda yaptığı açıklamada, "İklim acil durumu sert ve radikal kararlar gerektiriyor. Üretim ve enerji geleceğimiz üzerinde tam kontrole sahip olmamız gerekiyor. Savaşın sonuçları ve önümüzdeki devasa zorluklarla karşı karşıya kalan egemenliğimizi garanti altına almalıyız" dedi.
Borne, "Dolayısıyla bugün, devletin EDF'nin sermayesinin yüzde 100'ünü eline almaya niyetli olduğunu tasdik ediyorum" diye konuştu.
Şirketin halihazırda yüzde 84'ü devletin elinde. Daha önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da mart ayındaki seçim kampanyası sırasında enerji bağımsızlığını tesis etmek için EDF'nin bir kısmının kamulaştırılması gerektiğini söylemişti.
16:58 06.07.2022
Ukrayna, Rusya ile diplomaların tanınmasına ilişkin anlaşmaları feshetti
Ukrayna, Rusya ile diploma ve akademik unvanların karşılıklı olarak tanınmasına ilişkin anlaşmaları feshetti.
Karar kültür, bilim ve eğitim alanında işbirliği anlaşmalarını; eğitim ve akademik unvanlarla ilgili belgelerin karşılıklı olarak tanınması ve denkliği konusundaki anlaşmaları; bilim insanları ve yüksek nitelikli bilimsel-pedagojik kadroların belgelendirilmesi alanında işbirliği anlaşmalarını kapsıyor.
16:49 06.07.2022
Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna'da gerilimi tırmandırmaya yönelik rotadan vazgeçmek niyetinde değil
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Batılı ülkelerin eylemleriyle Ukrayna'da gerilimi düşürmeye ilgisiz olduklarını gösterdiklerini belirtti.
Zaytsev, “Batı, Ukrayna'daki gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik çizgisinden vazgeçmek niyetinde değil. Bu, 28-30 Haziran'da düzenlenen ve sonucunda Kiev’e güçlendirilmiş bir destek paketine ilişkin kararın alındığı NATO zirvesi ile de doğrulanmış oldu” diye konuştu.
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya büyük ölçekli silah teslimatlarına devam ettiğine dikkat çeken diplomat, şimdiye kadar bu ülkeye 28 bin tondan fazla askeri kargonun teslim edildiğini vurguladı.
16:36 06.07.2022
Duma'da kabul edildi: Rusya'nın altın rezervleri miktarıyla ilgili bilgiler devlet sırrı sayılacak
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya'nın altın rezervleri miktarıyla ilgili bilgilerin devlet sırrı sayılmasını öngören tasarıyı kabul ederek yasalaştırdı.
Yasa metninde, yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların hasmane eylemleri nedeniyle altın rezervlerinin miktarı hakkındaki bilgilerin hasım ülkelerin eline geçmesinin önlenmesi gerektiği belirtildi.
Yasayla birlikte devlet sırrı ve gizli statüsünde yer almayan altın rezervleri hakkındaki bilgilerin söz konusu statülere alınması kararlaştırıldı.
Yeni yaptırımlara yol açabilecek anlaşmalar hakkındaki verilerin basında ve internette yayınlanması kısıtlanıyor
Duma'da kabul edilen bir diğer yasa ise, Rus özel ve tüzel kişilerin yeni yaptırımlara yol açabilecek anlaşmaları hakkındaki verilerin basında ve internette yayınlanmasına kısıtlama getiriyor.
Rusya mevzuatına 'yaptırım karşıtı bilgi' terimini sokan yasaya göre Rus özel ve kişilerin yaptığı ve taraflara karşı uluslararası yaptırımlar uygulanmasına yol açabilecek anlaşmalar hakkındaki bilgiler bu terimin kapsamı içinde yer alıyor.
Yasa, bu tür bilgilerin birtakım kişiler, basın ve internet aracılığıyla yayılmasını kısıtlıyor. Bu tür bilgiler, ancak anlaşmaların taraflarının yazılı rızası alınarak kamuoyuyla paylaşılabilecek. İzinsiz paylaşımlarda ilgili taraflar, tazminat talep etme hakkına sahip olacak.
16:23 06.07.2022
Volodin’den Rus vekillere tatilde Donbass’ı ziyaret etmeleri çağrısı
Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, bugün gerçekleştirilen bir oturumda Donbass’a yardım ve hukuki alanda tek bir zemin oluşturulması konularının görüşülebilmesi için, vekillere yaz tatilinde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini (DHC ve LHC) ziyaret etmeleri çağrısında bulundu.
Volodin, birçok vekilin DHC ve LHC’de yaşayan insanların desteğiyle seçildiğini belirterek, “Orada bir milyondan fazla Rusya vatandaşı var, bu adım vekillik görevinin yerine getirilmesi anlamına gelecektir” dedi.
16:19 06.07.2022
Rusya istihbaratı: Hacker grubu RaHDI tarafından yayınlanan Ukrayna verileri gerçek
Rus istihbarat servisleri, Rus hacker grubu RaHDI tarafından elde edilen Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesine ilişkin verilerin gerçekliğini doğruladı.
Sputnik’e konuşan Rus istihbarat servislerinden bir kaynak, Rus hacker grubu RaHDI tarafından yayınlanan Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi çalışanlarına ilişkin verilerin gerçek olduğunu söyledi.
Kaynak, “Elimizdeki bilgilere göre, elde edilen materyaller hiç bir şüpheye yer bırakmıyor” dedi.
6 Temmuz'da RaHDit, Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin binlerce çalışanının verilerini yayınladı. Verileri yayınlananlar arasında Rusya, Hindistan, Avusturya, Vietnam, Güney Afrika, İtalya, Türkiye ve İran'daki büyükelçiliklerin temsilcileri yer alıyor.
Listede ayrıca Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya'daki askeri istihbarat küratörleri, sabotaj eğitmenleri, gizli istihbarat faaliyeti yürüten özel kuvvetlerin temsilcileri hakkında bilgiler bulunuyor.
RaHDit, veritabanının oluşturulmasına Kiev'deki Rıbalskiy Adası'ndaki Ukrayna Savunma Bakanlığı Ana İstihbarat Dairesi’nin Merkezi İdaresi ağlarının korunmasındaki kusurların yanı sıra, kullanıcı davranış kalıplarına ilişkin büyük verilerin analizinin yardımcı olduğunu belirterek, bunun dizi halinde yayınlanacak ilk belgeler olduğunu kaydetti.
Haziran ayında RaHDIt, Ukrayna Güvenlik Servisi’nin (SBU) 700 çalışanının bilgilerini yayınlamıştı.
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