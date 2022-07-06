CANLI | Fransa, enerji krizine çözüm bulmak için nükleer enerji devi EDF'yi kamulaştırmayı planlıyor

Rusya Dışişleri: Batı, Ukrayna'da gerilimi tırmandırmaya yönelik rotadan vazgeçmek niyetinde değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Batılı ülkelerin eylemleriyle Ukrayna'da gerilimi düşürmeye ilgisiz olduklarını gösterdiklerini belirtti.

Zaytsev, “Batı, Ukrayna'daki gerilimi daha da tırmandırmaya yönelik çizgisinden vazgeçmek niyetinde değil. Bu, 28-30 Haziran'da düzenlenen ve sonucunda Kiev’e güçlendirilmiş bir destek paketine ilişkin kararın alındığı NATO zirvesi ile de doğrulanmış oldu” diye konuştu.

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya büyük ölçekli silah teslimatlarına devam ettiğine dikkat çeken diplomat, şimdiye kadar bu ülkeye 28 bin tondan fazla askeri kargonun teslim edildiğini vurguladı.