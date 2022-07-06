CANLI | Fransa, enerji krizine çözüm bulmak için nükleer enerji devi EDF'yi kamulaştırmayı planlıyor

Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu ve Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan eylemleri devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna tarafının ortaya attığı ve Rusya'nın Kiev'e silah tedarikini bozmak için kendi kentlerini bombaladığı yönündeki iddialarını 'yalan' olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Aleksey Zaytsev, Ukrayna tahılını kaçırdığı öne sürülen Rus gemisine Türkiye’de el konulduğu iddiasını yalanladı.
Bloomberg ajansı, Suudi Arabistan'ın Asya pazarında Rusya ile rekabet edebilmek için başta amiral gemisi olan Arab Light sınıfı olmak üzere bazı ham petrollerini indirimli fiyatlardan sattığını duyurdu.
Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, çekişmeli bir oylamanın ardından doğalgaz ve nükleer enerji yatırımlarını sürdürme yönündeki teklife onay verdi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tahılına fazlasıyla talep olduğunu, ancak yaptırımlar nedeniyle dış pazarlara erişiminin zorlaştığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: