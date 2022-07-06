https://tr.sputniknews.com/20220706/chp-tum-yaz-sahada-olacak-ilk-mitingin-adresi-belli-oldu-1058369000.html

CHP tüm yaz sahada olacak: İlk mitingin adresi belli oldu

CHP tüm yaz sahada olacak: İlk mitingin adresi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında önceki gün toplanan CHP MYK'de, TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. CHP, her salı farklı... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T06:39+0300

2022-07-06T06:39+0300

2022-07-06T06:39+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

seçim

miting

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CHP MYK, önceki gün Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, toplantıda TBMM’nin tatile girmesiyle saha çalışmalarının artırılması kararı alındı. Bu kapsamda, Meclis’in kapalı olduğu süreçte Kılıçdaroğlu, 18 Temmuz’dan sonra her salı farklı bir ile gidecek, saat 13.30’daki grup toplantıları partili milletvekillerinin de katılımıyla Meclis açıkmış gibi sürecek. Toplantılar ilin durumuna göre açık havada ya da kapalı salonlarda yapılacak. MYK toplantısında konuya ilişkin “Devamlı halkın arasında olacağız” dediği öğrenilen Kılıçdaroğlu’nun milletvekillerine de grup toplantısı sonrası gittikleri ilde saha çalışmaları yapmalarına yönelik talimat verdiği belirtildi. Milletvekillerinin saha çalışmaları kapsamında kanaat önderlerine, meslek örgütlerine, odalara ve esnaf ziyaretine gideceği aktarıldı.Miting 24 Temmuz'daKılıçdaroğlu’nun Mersin’de başlattığı ve İstanbul’da sürdürdüğü Milletin Sesi mitinglerine de 24 Temmuz’da Balıkesir’de devam edeceği öğrenildi. Mitingde yine Kılıçdaroğlu’ndan önce kürsüye farklı kesimlerden yurttaşların çıkartılacağı ve konuşma yapacağı belirtildi.Ziyaretler sürecekÖte yandan, her salı yapacağı konuşmalar haricinde Kılıçdaroğlu’nun il ziyaretlerini de sürdüreceği; muhtarlar, kanaat önderleri buluşmaları gibi programlarını sürdüreceği belirtildi. Grup toplantısının yapıldığı ilde saha çalışmalarını tamamlayan vekillerin ise illerine döneceği ve buralarda da seçmenlerle bir arada olacağı kaydedildi. Vekillerin ayrıca nisan döneminde olduğu gibi farklı illere de çıkartmalar yapabileceği öğrenildi.

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kemal kılıçdaroğlu, seçim, miting