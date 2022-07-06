Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2'si ağır 6 yaralı
02:22 06.07.2022 (güncellendi: 02:24 06.07.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
Adana'da komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya aileler de karıştı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.
İHA'nın haberine göre çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan silahlı kavgada her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç., Azize Ç. ile kavgadaki diğer gruptan Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ateşli silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis yaptığı delil çalışmasında olay yerinde onlarca boş kovan buldu.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE