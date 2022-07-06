Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/cocuklarin-kavgasina-aileler-karisti-2si-agir-6-yarali-1058366053.html
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2'si ağır 6 yaralı
Adana'da komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya aileler de karıştı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T02:22+0300
2022-07-06T02:24+0300
türkiye
komşu
adana
kavga
pompalı tüfek
polis
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058365531_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a24294deb4e62f896278426c8ae3a4.jpg
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.İHA'nın haberine göre çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç., Azize Ç. ile kavgadaki diğer gruptan Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ateşli silahla yaralandı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.Polis yaptığı delil çalışmasında olay yerinde onlarca boş kovan buldu.
türkiye
adana
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058365531_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_511701efe42bf24ae57f628da970637c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
komşu, adana, kavga, pompalı tüfek, polis

Çocukların kavgasına aileler karıştı: 2'si ağır 6 yaralı

02:22 06.07.2022 (güncellendi: 02:24 06.07.2022)
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
Abone olTelegram
Adana'da komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya aileler de karıştı. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasında kavga çıktı.
İHA'nın haberine göre çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen komşular birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan silahlı kavgada her iki taraf da birbirlerine tabanca ve pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucunda, Yasin Ç., İrfan Ç., İhsan Ç., Azize Ç. ile kavgadaki diğer gruptan Mehmet Ziya Ö. ve İbrahim E. ateşli silahla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan İhsan Ç. ve Mehmet Ziya Ö.’nün durumunun ağır olduğu belirtildi.
Polis yaptığı delil çalışmasında olay yerinde onlarca boş kovan buldu.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYEAdana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Adana'da, aynı sokakta oturan komşu iki ailenin çocukları arasındaki kavgaya büyüklerin de karışmasıyla çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала