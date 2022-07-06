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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:50+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
türkiye
somali
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Resmi tören ile karşılandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, somali

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir

14:50 06.07.2022 (güncellendi: 14:58 06.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir.

Resmi tören ile karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
© AA
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