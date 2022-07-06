Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir
14:50 06.07.2022 (güncellendi: 14:58 06.07.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud
© AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir.
#Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılıyor https://t.co/s7tOg0SZR3— AA Canlı (@AACanli) July 6, 2022
Resmi tören ile karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.
© AA