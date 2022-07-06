https://tr.sputniknews.com/20220706/cumhurbaskani-erdogan-turkiye-somali-halkinin-yaninda-olmaya-devam-edecektir-1058386092.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Somali halkının yanında olmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile ortak basın toplantısı düzenliyor. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T14:50+0300

2022-07-06T14:50+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

somali

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, baş başa görüşmelerinin ardından heyetler arası görüşme yaptı.Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Resmi tören ile karşılandıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'u resmi törenle karşıladı.İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Somali Cumhurbaşkanı Mahmud, merdivenlerde Türkiye ve Somali bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

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recep tayyip erdoğan, türkiye, somali