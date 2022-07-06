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https://tr.sputniknews.com/20220706/demir-yumruk-operasyonunda-10-kisi-tutuklandi-1058397177.html
Demir Yumruk Operasyonu kapsamında 10 kişi tutuklandı
Demir Yumruk Operasyonu kapsamında 10 kişi tutuklandı
Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 'Demir Yumruk... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T19:39+0300
2022-07-06T19:54+0300
demir yumruk
türkiye
erol evcil
tutuklanma
tutuklama
operasyon
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Demir Yumruk Operasyonu kapsamında Gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden Hüseyin E, Mustafa K, Reşat S, Soner E, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', Ahmet K, Ahmet N, Hulusi B, İhsan G, Muzaffer İ ve Yılmaz A. ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.Hakimlik, 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.Sahte faturalarla 25 milyar lira zararDemir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen Demir Yumruk Operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli, aynı suçlardan tutuklanmış, 10 şüpheli ise 'yurt dışı yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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demir yumruk, erol evcil , tutuklanma, tutuklama, operasyon

Demir Yumruk Operasyonu kapsamında 10 kişi tutuklandı

19:39 06.07.2022 (güncellendi: 19:54 06.07.2022)
© AADemir Yumruk Operasyonu
Demir Yumruk Operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 'Demir Yumruk Operasyonu' kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 10'u daha tutuklandı.
Demir Yumruk Operasyonu kapsamında Gözaltına alınan 42 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden, 17'si tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilirken, 25'i hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi.
Sulh ceza hakimliğinde sorgulanan şüphelilerden Hüseyin E, Mustafa K, Reşat S, Soner E, 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ve 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', Ahmet K, Ahmet N, Hulusi B, İhsan G, Muzaffer İ ve Yılmaz A. ise 'kamu kuruluşlarının zararına dolandırıcılık' ile 'suç işlemek amacıyla örgüte üye olmak' suçlarından tutuklandı.
Hakimlik, 32 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sahte faturalarla 25 milyar lira zarar

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik 28 Haziran'da düzenlenen Demir Yumruk Operasyonunda, Erol Evcil'in de aralarında 374 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
Soruşturma kapsamında 4 Temmuz'da, Erol Evcil'in de arasında bulunduğu 5 şüpheli, aynı suçlardan tutuklanmış, 10 şüpheli ise 'yurt dışı yasağı' adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan diğer şüphelilerin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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