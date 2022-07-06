https://tr.sputniknews.com/20220706/denizli-valiligi-yabanci-uyruklularla-ilgili-denetimler-titizlikle-yurutuluyor-2-kisi-yakalandi-1058399916.html

Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor, 2 kişi yakalandı

Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor, 2 kişi yakalandı

Denizli Valiliği, dün akşam saatlerinde çıkan kavgaya anında müdahale edildiğini, kentte yabancı uyruklularla ilgili denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T21:24+0300

2022-07-06T21:24+0300

2022-07-06T21:31+0300

denizli

türkiye

denizli valiliği

yabancı uyruklu

afgan

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Denizli Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde çıkan kavganın faillerinden 2 kişinin yakalandığı ifade edilen bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "İlimiz İstiklal Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavga ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce olaya derhal müdahale edilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Yapılan soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmış, 2 şahsın da arama ve yakalama çalışmalarına başlanmıştır" denildi.Açıklamada, sınır dışı edilen yabancı uyruklularla ilgili bilgi de paylaşıldı.Buna göre 2 yılda 2 bin 108 kişinin sınır dışı edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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