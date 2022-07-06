Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220706/denizli-valiligi-yabanci-uyruklularla-ilgili-denetimler-titizlikle-yurutuluyor-2-kisi-yakalandi-1058399916.html
Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor, 2 kişi yakalandı
Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor, 2 kişi yakalandı
Denizli Valiliği, dün akşam saatlerinde çıkan kavgaya anında müdahale edildiğini, kentte yabancı uyruklularla ilgili denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T21:24+0300
2022-07-06T21:31+0300
denizli
türkiye
denizli valiliği
yabancı uyruklu
afgan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056834826_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_41530a62a753ab274dcceb8087c650c1.png
Denizli Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde çıkan kavganın faillerinden 2 kişinin yakalandığı ifade edilen bir açıklama yapıldı.Açıklamada, "İlimiz İstiklal Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavga ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce olaya derhal müdahale edilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Yapılan soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmış, 2 şahsın da arama ve yakalama çalışmalarına başlanmıştır" denildi.Açıklamada, sınır dışı edilen yabancı uyruklularla ilgili bilgi de paylaşıldı.Buna göre 2 yılda 2 bin 108 kişinin sınır dışı edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
denizli
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/1f/1056834826_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_29ef5a063fc0814597ca466d884b8115.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizli, denizli valiliği, yabancı uyruklu, afgan

Denizli Valiliği: Yabancı uyruklularla ilgili denetimler titizlikle yürütülüyor, 2 kişi yakalandı

21:24 06.07.2022 (güncellendi: 21:31 06.07.2022)
© AApolis
polis - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Denizli Valiliği, dün akşam saatlerinde çıkan kavgaya anında müdahale edildiğini, kentte yabancı uyruklularla ilgili denetimlerin titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.
Denizli Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde çıkan kavganın faillerinden 2 kişinin yakalandığı ifade edilen bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "İlimiz İstiklal Mahallesi'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile yabancı uyruklu şahıslar arasında meydana gelen kavga ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekiplerce olaya derhal müdahale edilmiş ve gerekli tahkikata başlanmıştır. Yapılan soruşturma kapsamında olaya karıştıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 2 şahıs yakalanmış, 2 şahsın da arama ve yakalama çalışmalarına başlanmıştır" denildi.
Açıklamada, sınır dışı edilen yabancı uyruklularla ilgili bilgi de paylaşıldı.
Buna göre 2 yılda 2 bin 108 kişinin sınır dışı edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimizde yaşayan yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili olarak denetimler titizlikle yürütülmekte olup bu kapsamda 01.01.2020 tarihinden bugüne kadar kamu düzenini bozmaktan 681 kişi, kimliksiz, resmi belge olmaksızın ve çeşitli suçlardan yakalanan 1427 kişi olmak üzere toplam 2108 yabancı uyruklu şahsa sınır dışı edilmek üzere işlem yapılmıştır."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала