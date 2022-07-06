Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220706/denizlide-ormanlarda-piknik-ve-konaklama-yasaklandi-1058394184.html
Denizli'de ormanlarda piknik ve konaklama yasaklandı
Denizli'de ormanlarda piknik ve konaklama yasaklandı
Denizli'de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak, 31... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:09+0300
2022-07-06T18:10+0300
yaşam
denizli
orman
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057839519_1:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_0163bfad28715f9e239dda70db3ff999.jpg
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:"6 Temmuz- 31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir."
denizli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/17/1057839519_456:0:3187:2048_1920x0_80_0_0_70527277e0da5d434e3d46e146c9b634.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
denizli, orman

Denizli'de ormanlarda piknik ve konaklama yasaklandı

18:09 06.07.2022 (güncellendi: 18:10 06.07.2022)
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN-AW652948Orman yangını
Orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA / AKIN KÜÇÜKKURT - ALİ GÖZETEN-AW652948
Abone olTelegram
Denizli'de mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve ateş yakmak, 31 Ekim'e kadar kısıtlandı.
Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojiden alınan veriler doğrultusunda kentte sıcaklık değerlerinin yükseleceği, hava şartları ve insani faktörlere bağlı olarak yangın riskinin artabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
Olası orman yangınlarını önlemek için Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun kararları doğrultusunda bazı tedbirler alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"6 Temmuz- 31 Ekim arasında mesire alanları, tabiat parkları ve günübirlik kullanım alanlarının dışında kalan ormanlık alanlarda piknik yapmak, konaklamak ve mangal, semaver vb. amaçlarla ateş yakmanın yasaklanmasına, izin verilen mesire alanlarında da belirtilen tarihler arasında saat 20.00'den sonra ateş yakmaya izin verilmemesine karar verilmiştir."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала