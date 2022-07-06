https://tr.sputniknews.com/20220706/dodurga-belediye-baskani-kasikci-mazbatasini-aldi-1058393673.html

Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, mazbatasını aldı

Dodurga Belediye Başkanı Kaşıkcı, mazbatasını aldı

Yeniden belde statüsü kazanan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga'da yapılan seçimi kazanan AK Parti adayı Hasan Hüseyin Kaşıkcı, mazbatasını aldı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T17:39+0300

2022-07-06T17:39+0300

2022-07-06T17:39+0300

politika

dodurga

seçim

çankırı

belde

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abanözü Adliyesi'ne gelen Kaşıkcı'ya mazbatası, İlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından verildi.AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, mazbata töreninin ardından gazetecilere, Dodurga'da yapılan seçimde AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın adayının yüzde 87,02 oy oranıyla kazandığını hatırlattı.AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın belediye meclis üyeliğinin tamamını aldığını belirten Akbaşoğlu, "Bugün hem Belediye Başkanımız Hasan Hüseyin Kaşıkcı hem de 9 belediye meclis üyemiz mazbatalarını alarak inşallah görevlerine resmen başlayacak. AK Parti İl Başkanımız, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız ve ilçe başkanlarımızla buradayız. Seçimlerde görev alan bütün görevlilere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.Dodurga'da centilmence, demokratik ve şeffaf bir seçim olduğunu dile getiren Akbaşoğlu, "Burada millet iradesi tecelli buldu ve Dodurga'nın tamamı kazandı. Bu konuda inşallah değerli Belediye Başkanımız, Dodurga'nın tamamının hizmetkarı olarak bütün belediye hizmetlerini vatandaşlarımıza en güzel şekliyle ulaştıracak. Bizler de milletvekilleri olarak, siyasi partiler anlamında AK Parti ve MHP olarak her türlü desteğimizin kendisinin yanında olacağı bir süreci hep beraber yaşayacağız." diye konuştu.Çankırı'da, Dodurga ile 12 ilçe ve 4 beldenin tamamının Cumhur İttifakı kadroları tarafından yönetildiğine dikkati çeken Akbaşoğlu, bu seçimlerin 2023 Haziran'ının işaret fişeği olacağını vurguladı.Muhalefet partilerinin Dodurga seçimindeki tavırlarını eleştiren Akbaşoğlu, şöyle devam etti:AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti ortaya koyduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, "İşte bu manada umudun adresi olarak AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı seçen milletin iradesiyle dalga geçen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısının Dodurgalılar'dan, milli iradeden özür dilemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum. DEVA Partisi Genel Başkanına da buradan gerekli ikazı ve özrü yapmasını hatırlatıyorum. Sonuç itibarıyla milli iradeyle, Dodurgalılarla, Çankırılı hemşehrilerimle hiç kimse dalga geçemez. Bu konuda gereğinin yapılması, bütün Dodurgalıların ve Çankırılıların, milli iradenin saygınlığı bakımından herkesin ortak talebidir. Bu manada ilgili genel başkan yardımcısı çıkıp mutlaka milletimizden, Çankırı'mızdan, Orta'mızdan, Dodurga'mızdan, Dodurgalı seçmenlerden, Çankırılılar'dan özür dilemelidir." ifadelerini kullandı.Çankırı, Orta ve Dodurga'nın yepyeni bir sayfa açtığını anlatan Akbaşoğlu, şunları söyledi:

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