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Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği acil durum komitesini yeniden toplayacak
Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği acil durum komitesini yeniden toplayacak
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün maymun çiçeği salgınını görüşmek üzere acil durum komitesini yeniden toplayacağını duyurdu... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T16:49+0300
2022-07-06T17:10+0300
dünya
dünya sağlık örgütü (dsö)
dsö
maymun çiçeği virüsü
tedros adhanom ghebreyesus
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Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus DSÖ bünyesinde kurulan maymun çiçeği acil durum komitesinin, vakaların küresel olarak artması nedeniyle 18 Temmuz haftasında yeniden toplanacağını açıkladı. Ghebreyesus, "Test yapmak bir zorluk olmaya devam ediyor ve önemli sayıda vakanın tespit edilmemiş olması kuvvetle muhtemel" dedi.Belçika'da maymun çiçeği vaka sayısı bir ayda üç kattan fazla arttıBelçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'ya göre, bir aydan kısa sürede ülkedeki maymun çiçeği vakalarının sayısı üç kattan fazla arttı.Haziran ortasında 52 olan vaka sayısı 168'e yükseldi.Belçika'da ilk maymun çiçeği vakası 19 Mayıs'ta görülmüştü.Dünya Sağlık Örgütü 1 Temmuz'daki açıklamasında, Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakalarının üçe katlandığını, vaka sayısının en az 4 bin 500'e yükseldiğini bildirmişti.Maymun çiçeği virüsüEndemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre, dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.
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dünya sağlık örgütü (dsö), dsö, maymun çiçeği virüsü, tedros adhanom ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği acil durum komitesini yeniden toplayacak

16:49 06.07.2022 (güncellendi: 17:10 06.07.2022)
© REUTERS / Denis BalibouseTedros Adhanom Ghebreyesus
Tedros Adhanom Ghebreyesus - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS / Denis Balibouse
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Ghebreyesus, örgütün maymun çiçeği salgınını görüşmek üzere acil durum komitesini yeniden toplayacağını duyurdu. Ghebreyesus, toplantının en geç 18 Temmuz haftası yapılacağını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus DSÖ bünyesinde kurulan maymun çiçeği acil durum komitesinin, vakaların küresel olarak artması nedeniyle 18 Temmuz haftasında yeniden toplanacağını açıkladı.
Ghebreyesus, "Test yapmak bir zorluk olmaya devam ediyor ve önemli sayıda vakanın tespit edilmemiş olması kuvvetle muhtemel" dedi.

Belçika'da maymun çiçeği vaka sayısı bir ayda üç kattan fazla arttı

Belçika'da Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano'ya göre, bir aydan kısa sürede ülkedeki maymun çiçeği vakalarının sayısı üç kattan fazla arttı.
Haziran ortasında 52 olan vaka sayısı 168'e yükseldi.
Belçika'da ilk maymun çiçeği vakası 19 Mayıs'ta görülmüştü.
Dünya Sağlık Örgütü 1 Temmuz'daki açıklamasında, Avrupa'da son 2 haftada maymun çiçeği vakalarının üçe katlandığını, vaka sayısının en az 4 bin 500'e yükseldiğini bildirmişti.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.
Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
ABD Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezlerinin (CDC) son verilerine göre, dünya genelinde 31 ülkede toplam 5 bin 323 vaka bulunuyor.
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