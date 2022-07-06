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Elon Musk: Dünya aslında Orwell’in yazdığından çok daha iyi
Elon Musk: Dünya aslında Orwell’in yazdığından çok daha iyi
Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, dünyanın, İngiliz yazar George Orwell’in eserlerinde tasvir ettiğinden çok daha iyi olduğunu fakat dünyada çok daha fazla... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:51+0300
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Elon Musk, Orwell’in ‘iyimser’ olduğunu yazan Marc Andreessen adlı bir Twitter kullanıcısına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya aslında Orwell’in tasvir ettiğinden çok daha iyi, ama aynı zamanda çok daha fazla gözetim var” diye yazdı.Orwell, 1949’da yayınlanan ve düşünce kontrolü, manipülasyon ve sansürün her türlüsüne başvuran totaliter rejimin tasvir edildiği distopik romanı ‘1984’ ile tanınıyor.
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Elon Musk: Dünya aslında Orwell’in yazdığından çok daha iyi

23:51 06.07.2022 (güncellendi: 23:55 06.07.2022)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS / MIKE BLAKE
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Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, dünyanın, İngiliz yazar George Orwell’in eserlerinde tasvir ettiğinden çok daha iyi olduğunu fakat dünyada çok daha fazla gözetimin bulunduğu savundu.
Elon Musk, Orwell’in ‘iyimser’ olduğunu yazan Marc Andreessen adlı bir Twitter kullanıcısına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya aslında Orwell’in tasvir ettiğinden çok daha iyi, ama aynı zamanda çok daha fazla gözetim var” diye yazdı.
Orwell, 1949’da yayınlanan ve düşünce kontrolü, manipülasyon ve sansürün her türlüsüne başvuran totaliter rejimin tasvir edildiği distopik romanı ‘1984’ ile tanınıyor.
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