https://tr.sputniknews.com/20220706/elon-musk-dunya-aslinda-orwellin-yazdigindan-cok-daha-iyi-1058405839.html

Elon Musk: Dünya aslında Orwell’in yazdığından çok daha iyi

Elon Musk: Dünya aslında Orwell’in yazdığından çok daha iyi

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, dünyanın, İngiliz yazar George Orwell’in eserlerinde tasvir ettiğinden çok daha iyi olduğunu fakat dünyada çok daha fazla... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:51+0300

2022-07-06T23:51+0300

2022-07-06T23:55+0300

george orwell

elon musk

dünya

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ec7712a1d011679d66a6e418a321327d.jpg

Elon Musk, Orwell’in ‘iyimser’ olduğunu yazan Marc Andreessen adlı bir Twitter kullanıcısına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dünya aslında Orwell’in tasvir ettiğinden çok daha iyi, ama aynı zamanda çok daha fazla gözetim var” diye yazdı.Orwell, 1949’da yayınlanan ve düşünce kontrolü, manipülasyon ve sansürün her türlüsüne başvuran totaliter rejimin tasvir edildiği distopik romanı ‘1984’ ile tanınıyor.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

george orwell, elon musk, twitter