https://tr.sputniknews.com/20220706/enerji-bakanligi-abdulhamid-han-sondaj-gemisi-agustosun-ilk-yarisinda-ilk-gorev-yerine-gidecek-1058378408.html

Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek

Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" açıklamasında bulundu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T12:40+0300

2022-07-06T12:40+0300

2022-07-06T13:02+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

fatih dönmez

sondaj

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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda devam ediyor.Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemide incelemede bulunarak, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" dedi.Filonun en güçlüsüYedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, sondaj