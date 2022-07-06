https://tr.sputniknews.com/20220706/enerji-bakanligi-abdulhamid-han-sondaj-gemisi-agustosun-ilk-yarisinda-ilk-gorev-yerine-gidecek-1058378408.html
Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek
Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" açıklamasında bulundu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:40+0300
2022-07-06T12:40+0300
2022-07-06T13:02+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
sondaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491504_0:108:1201:783_1920x0_80_0_0_851fffa7daa9c8c14d423f92ecdd23d1.jpg
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda devam ediyor.Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemide incelemede bulunarak, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" dedi.Filonun en güçlüsüYedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/13/1056491504_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_d2ee0be3876b43d57b4d822f3f5f2e3f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, sondaj
Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek
12:40 06.07.2022 (güncellendi: 13:02 06.07.2022) Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda devam ediyor.
Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemide incelemede bulunarak, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" dedi.
Filonun en güçlüsü
Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.