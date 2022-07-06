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https://tr.sputniknews.com/20220706/enerji-bakanligi-abdulhamid-han-sondaj-gemisi-agustosun-ilk-yarisinda-ilk-gorev-yerine-gidecek-1058378408.html
Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek
Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" açıklamasında bulundu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:40+0300
2022-07-06T13:02+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
sondaj
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Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda devam ediyor.Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemide incelemede bulunarak, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" dedi.Filonun en güçlüsüYedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, sondaj

Enerji Bakanlığı: Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek

12:40 06.07.2022 (güncellendi: 13:02 06.07.2022)
© AATürkiye'nin dördüncü sondaj gemisi
Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" açıklamasında bulundu.
Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han’ın son hazırlıkları, Mersin'deki Taşucu Limanı'nda devam ediyor.
Kırmızı beyaza boyanan ve Türk bayrağı işlenen gemiye ismi de yazıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gemide incelemede bulunarak, "Abdülhamid Han sondaj gemisi, ağustosun ilk yarısında ilk görev yerine gidecek" dedi.

Filonun en güçlüsü

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak Doğu Akdeniz ve Karadeniz'deki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.
Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.
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