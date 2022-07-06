https://tr.sputniknews.com/20220706/erkek-ogrenciye-cinsel-istismar-iddiasina-en-az-16-yil-hapis-istemiyle-dava-1058383664.html
Erkek öğrenciye cinsel istismar iddiasına en az 16 yıl hapis istemiyle dava
Erkek öğrenciye cinsel istismar iddiasına en az 16 yıl hapis istemiyle dava
Sultanbeyli’de 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Eşref A. (44) hakkında 16 yıldan az olmamak şartlı hapis... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:05+0300
2022-07-06T14:05+0300
2022-07-06T14:05+0300
türkiye
cinsel istismar
sultanbeyli
istanbul
mahkeme
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İstanbul Sultanbeyli'de erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliye en az 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 13 yaşındaki mağdur erkek çocuğun Sultanbeyli’deki bir Kur'an kursuna gittiği ve Eşref A.’nın kendisini 10 Mayıs 2022 tarihinde otomobiline bindirerek karanlık bir yere götürdüğünü söylediği belirtildi.İddianamede şüpheli Eşraf A.'nın burada önce çocuğu öptüğü ardından nitelikli cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.Suçlamayı kabul etmediEşref A.’nın ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin mağdur çocukla yemek yediği, 'baba şefkatiyle' elini omzuna attığı, yanağından birkaç kez öptüğünü ve istismar olayını kabul etmediği hatırlatıldı.Mağdur, olayları anlattıİddianamenin değerlendirme kısmında hastane raporu, mağdur beyanı ve şüphelinin kısmi tevilli ikrarı gibi hususlar dikkate alınarak mağdurun istikrarlı ve tutarlı beyanları olduğu vurgulandı.Mağdurun olayları ayrıntı vererek anlattığı ve şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı kaydedilen iddianamede, "Türk toplum yapısındaki yerleşik teamüller bir bütün olarak ele alındığında, mağdurun isnatlarının derecattan geçirilmesinde kamu yararının bulunduğu" ifade edildi.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacakİddianamede şüpheli Eşref A.’nın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
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cinsel istismar, sultanbeyli, istanbul, mahkeme
Erkek öğrenciye cinsel istismar iddiasına en az 16 yıl hapis istemiyle dava
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Sultanbeyli’de 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Eşref A. (44) hakkında 16 yıldan az olmamak şartlı hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tutuklu şüpheli Eşraf A. önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
İstanbul Sultanbeyli'de erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliye en az 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 13 yaşındaki mağdur erkek çocuğun Sultanbeyli’deki bir Kur'an kursuna gittiği ve Eşref A.’nın kendisini 10 Mayıs 2022 tarihinde otomobiline bindirerek karanlık bir yere götürdüğünü söylediği belirtildi.
İddianamede şüpheli Eşraf A.'nın burada önce çocuğu öptüğü ardından nitelikli cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.
Suçlamayı kabul etmedi
Eşref A.’nın ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin mağdur çocukla yemek yediği, 'baba şefkatiyle' elini omzuna attığı, yanağından birkaç kez öptüğünü ve istismar olayını kabul etmediği hatırlatıldı.
Mağdur, olayları anlattı
İddianamenin değerlendirme kısmında hastane raporu, mağdur beyanı ve şüphelinin kısmi tevilli ikrarı gibi hususlar dikkate alınarak mağdurun istikrarlı ve tutarlı beyanları olduğu vurgulandı.
Mağdurun olayları ayrıntı vererek anlattığı ve şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı kaydedilen iddianamede, "Türk toplum yapısındaki yerleşik teamüller bir bütün olarak ele alındığında, mağdurun isnatlarının derecattan geçirilmesinde kamu yararının bulunduğu" ifade edildi.
Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak
İddianamede şüpheli Eşref A.’nın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.
Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.