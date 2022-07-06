https://tr.sputniknews.com/20220706/erkek-ogrenciye-cinsel-istismar-iddiasina-en-az-16-yil-hapis-istemiyle-dava-1058383664.html

Erkek öğrenciye cinsel istismar iddiasına en az 16 yıl hapis istemiyle dava

Erkek öğrenciye cinsel istismar iddiasına en az 16 yıl hapis istemiyle dava

Sultanbeyli’de 13 yaşındaki erkek öğrencisine nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Eşref A. (44) hakkında 16 yıldan az olmamak şartlı hapis... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T14:05+0300

2022-07-06T14:05+0300

2022-07-06T14:05+0300

türkiye

cinsel istismar

sultanbeyli

istanbul

mahkeme

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İstanbul Sultanbeyli'de erkek öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheliye en az 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 13 yaşındaki mağdur erkek çocuğun Sultanbeyli’deki bir Kur'an kursuna gittiği ve Eşref A.’nın kendisini 10 Mayıs 2022 tarihinde otomobiline bindirerek karanlık bir yere götürdüğünü söylediği belirtildi.İddianamede şüpheli Eşraf A.'nın burada önce çocuğu öptüğü ardından nitelikli cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.Suçlamayı kabul etmediEşref A.’nın ifadesine de yer verilen iddianamede şüphelinin mağdur çocukla yemek yediği, 'baba şefkatiyle' elini omzuna attığı, yanağından birkaç kez öptüğünü ve istismar olayını kabul etmediği hatırlatıldı.Mağdur, olayları anlattıİddianamenin değerlendirme kısmında hastane raporu, mağdur beyanı ve şüphelinin kısmi tevilli ikrarı gibi hususlar dikkate alınarak mağdurun istikrarlı ve tutarlı beyanları olduğu vurgulandı.Mağdurun olayları ayrıntı vererek anlattığı ve şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı kaydedilen iddianamede, "Türk toplum yapısındaki yerleşik teamüller bir bütün olarak ele alındığında, mağdurun isnatlarının derecattan geçirilmesinde kamu yararının bulunduğu" ifade edildi.Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacakİddianamede şüpheli Eşref A.’nın "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 16 yıldan az olmamak şartıyla hapisle cezalandırılması istendi.Tutuklu şüpheli önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

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cinsel istismar, sultanbeyli, istanbul, mahkeme