https://tr.sputniknews.com/20220706/eyt-federasyonu-baskani-ozupak-15-20-milyona-ulasan-bir-topluluga-sahibiz-cok-sabir-gosterdik-1058469122.html

EYT Federasyonu Başkanı Özüpak: 15-20 milyona ulaşan bir topluluğa sahibiz, çok sabır gösterdik

EYT Federasyonu Başkanı Özüpak: 15-20 milyona ulaşan bir topluluğa sahibiz, çok sabır gösterdik

EYT Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, “23. yılına giren, gerçekten de yılan hikayesine dönen bir mücadelemiz var. Hiçbir siyasi partinin... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T10:56+0300

2022-07-06T10:56+0300

2022-07-08T11:16+0300

anlat bana

eyt

çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

vedat bilgin

recep tayyip erdoğan

emekli maaşı

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Anlat Bana- 06.07.2022 EYT Federasyonu Başkanı Özüpak: 15-20 milyona ulaşan bir topluluğa sahibiz, çok sabır gösterdik Anlat Bana- 06.07.2022 EYT Federasyonu Başkanı Özüpak: 15-20 milyona ulaşan bir topluluğa sahibiz, çok sabır gösterdik

Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının konuğu olan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak, çözüm bekleyen konuyu değerlendirdi.Türkiye'nin yıllanmış sorunlarından emeklilikte yaşa takılanlar bir kez daha gündemde. Ancak bu sefer çözüme daha yakın olduklarını dile getiren Özüpak, “23. yılına giren, gerçekten de yılan hikayesine dönen bir mücadelemiz var. Gelinen son noktada, yapılan açıklamalarla, biz artık konuşmayanı konuşturduğumuzu biliyoruz. Çok daha evvellerden, seçim süreci içerisinde basına yansıyan ‘EYT çözülecek, şöyle olacak, böyle olacak’ söylemlerinin denildiği safhada, geçmişten bugüne gelen, ben ve benim gibi mücadeleci arkadaşlarımın varlığıyla, biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan ya da Çalışma Bakanımızdan bir çözüm sürecinin oluşmadığı bir süreçte buna inancımız kalmadı. Hep sütten ağzımız yandı. ‘Biz artık bu tür söylemlere riayet etmiyoruz’ dedik. Nitekim Cumhurbaşkanımızın ‘seçimi kaybetsem bile yokum’ dediği bir süreçten, bundan 1.5-2 ay önce Çalışma Bakanımızın ‘gündemimizde yok’ demesinden bu yana, son 1-2 haftadır ‘EYT çalışması masamızda’ denilmeye başladı. Ben de buradan diyorum ki, ‘ey 2023 seçimleri; sen nelere kadirsin?” ifadelerini kullandı.‘Bir taraftan eksilirken, bir taraftan da ekleniyoruz’4.5-5 milyon civarında EYT’linin bulunduğunu söyleyen Özüpak, “1997 tarihi itibarı ile çalışma hayatının başlangıcı olan erkek arkadaşlarımız hizmet yılını henüz doldurabiliyor. 25 yılını tamamlayacak daha 1998, 1999 tarihliler var. Bir taraftan eksilirken, bir taraftan da ekleniyoruz” dedi.‘Hiçbir siyasi partinin göz ardı edemeyeceği bir biçimde, ailelerimizle birlikte 15-20 milyona ulaşan bir topluluğa sahibiz’Ankara’ya mesaj veren Özüpak, “Hiç umutsuz olmadık. Çünkü davamıza inandık. Yılmadık, pes etmedik. Gelinen süreçte de bir çözüm aşamasına girdiğimizi biliyoruz. Bize vaat mı verecekler yoksa gerçekten icraat mı gösterecekler; bunu hep birlikte göreceğiz. Çalışma Bakanımız, EYT ile ilgili çalışmanın 2022 yılı sonuna kadar çalışmanın tamamlanacağını söyledi. Biz de diyoruz ki, ‘iktidarın bir vaat verme lüksü olamaz’ Niye? Çünkü her şeyiyle iktidar. Ama öteki türlü, iktidara talip muhalefet partileri vaadini sunuyor. Bizim görmek istediğimiz, icraatın gerçekleşmesi ve EYT’lilerin insanca yaşanır bir maaşla haklarına kavuşabilmesidir. Hiçbir siyasi partinin göz ardı edemeyeceği bir biçimde, ailelerimizle birlikte 15-20 milyona ulaşan bir topluluğa sahibiz. Bekliyoruz, çok sabır gösterdik. Eğer ki haklarımız iade edilmeyecek olursa bizler de diyeceğiz ki, ‘Geçmiş olsun. Ben vatandaşlık görevini kullanırken siz benim hakkımı gözetmediniz. Biz de size gereken cevabı vereceğiz’ diyenleriz. Bu dava hiçbir siyasi partinin alet edemeyeceği bir şekilde hak mücadelesidir” şeklinde konuştu.

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2022

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eyt, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, vedat bilgin, recep tayyip erdoğan, emekli maaşı, аудио