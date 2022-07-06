https://tr.sputniknews.com/20220706/freni-bosalan-minibus-eve-girdi-10-yarali-1058400230.html

Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı

Bartın’ın Ulus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girmesiyle meydana gelen kazada 10 işçi hafif... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T21:22+0300

2022-07-06T21:22+0300

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türkiye

bartın

kaza

minibüs

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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. R.A.yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 3 katlı binanın zemin katına çarptı.Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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bartın, kaza, minibüs