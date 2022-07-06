https://tr.sputniknews.com/20220706/freni-bosalan-minibus-eve-girdi-10-yarali-1058400230.html
Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı
Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı
Bartın’ın Ulus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girmesiyle meydana gelen kazada 10 işçi hafif... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T21:22+0300
2022-07-06T21:22+0300
2022-07-06T21:22+0300
türkiye
bartın
kaza
minibüs
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. R.A.yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 3 katlı binanın zemin katına çarptı.Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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bartın, kaza, minibüs
Freni boşalan minibüs eve girdi: 10 yaralı
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Bartın’ın Ulus ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüsün, freninin boşalması sonucu bir binanın zemin katına girmesiyle meydana gelen kazada 10 işçi hafif yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Ulus ilçesine bağlı Kirsinler köyünde meydana geldi. R.A.yönetimindeki minibüs, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkıp, yol kenarındaki 3 katlı binanın zemin katına çarptı.
Evin plastik doğramalarını kırarak içeri giren minibüsteki 10 tarım işçisi hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ev sahibinin il dışında bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.