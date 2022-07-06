https://tr.sputniknews.com/20220706/global-times-abd-gelisme-yonunu-kaybetti-1058395139.html
Global Times: ABD gelişme yönünü kaybetti
Global Times: ABD gelişme yönünü kaybetti
ABD’nin gelişme yönünü kaybetiğini ve ulusal bir bozulma dönemine girdiğini belirten yarı resmi Çin devlet gazetesi Global Times, “ABD yön duygusunu kaybetmiş... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:37+0300
2022-07-06T18:37+0300
2022-07-06T18:37+0300
politika
abd
çin
abd hegemonyası
global times
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Gazete, bunun siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılacak sistemik reformlar yoluyla değiştirilebileceğini, ancak ABD'de hareketi doğru yönde yönlendirebilecek hiçbir siyasi figür bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.Amerikan elitinin kendi ülkelerindeki krizleri, dünyada giderek daha büyük altüst oluşları kışkırtarak çözmeyi tercih ettiğini ve bunun dünya toplumunu endişelendirmeye başladığına dikkat çeken gazete, “ABD, küresel güvenliğe yönelik en büyük tehdit haline geldi” ifadesini kullandı.Gazete ayrıca, Beyaz Saray’ın mevcut yönetiminin Ukrayna ihtilafı koşullarında Rusya'ya karşı önlemlere çok fazla dikkat ettiğini kaydetti.
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abd, çin, abd hegemonyası, global times
Global Times: ABD gelişme yönünü kaybetti
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ABD’nin gelişme yönünü kaybetiğini ve ulusal bir bozulma dönemine girdiğini belirten yarı resmi Çin devlet gazetesi Global Times, “ABD yön duygusunu kaybetmiş bir ülkeye dönüşüyor” diye yazdı.
Gazete, bunun siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılacak sistemik reformlar yoluyla değiştirilebileceğini, ancak ABD'de hareketi doğru yönde yönlendirebilecek hiçbir siyasi figür bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Amerikan elitinin kendi ülkelerindeki krizleri, dünyada giderek daha büyük altüst oluşları kışkırtarak çözmeyi tercih ettiğini ve bunun dünya toplumunu endişelendirmeye başladığına dikkat çeken gazete, “ABD, küresel güvenliğe yönelik en büyük tehdit haline geldi” ifadesini kullandı.
Gazete ayrıca, Beyaz Saray’ın mevcut yönetiminin Ukrayna ihtilafı koşullarında Rusya'ya karşı önlemlere çok fazla dikkat ettiğini kaydetti.