https://tr.sputniknews.com/20220706/global-times-abd-gelisme-yonunu-kaybetti-1058395139.html

Global Times: ABD gelişme yönünü kaybetti

Global Times: ABD gelişme yönünü kaybetti

ABD’nin gelişme yönünü kaybetiğini ve ulusal bir bozulma dönemine girdiğini belirten yarı resmi Çin devlet gazetesi Global Times, “ABD yön duygusunu kaybetmiş... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T18:37+0300

2022-07-06T18:37+0300

2022-07-06T18:37+0300

politika

abd

çin

abd hegemonyası

global times

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Gazete, bunun siyasi, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda yapılacak sistemik reformlar yoluyla değiştirilebileceğini, ancak ABD'de hareketi doğru yönde yönlendirebilecek hiçbir siyasi figür bulunmadığı değerlendirmesinde bulundu.Amerikan elitinin kendi ülkelerindeki krizleri, dünyada giderek daha büyük altüst oluşları kışkırtarak çözmeyi tercih ettiğini ve bunun dünya toplumunu endişelendirmeye başladığına dikkat çeken gazete, “ABD, küresel güvenliğe yönelik en büyük tehdit haline geldi” ifadesini kullandı.Gazete ayrıca, Beyaz Saray’ın mevcut yönetiminin Ukrayna ihtilafı koşullarında Rusya'ya karşı önlemlere çok fazla dikkat ettiğini kaydetti.

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abd, çin, abd hegemonyası, global times