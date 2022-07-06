https://tr.sputniknews.com/20220706/hastami-cikaracagim-diyerek-taksicilerden-para-aldi-hastanenin-arka-kapisindan-kacti-1058380422.html

‘Hastamı çıkaracağım’ diyerek taksicilerden para aldı, hastanenin arka kapısından kaçtı

‘Hastamı çıkaracağım’ diyerek taksicilerden para aldı, hastanenin arka kapısından kaçtı

Kayseri’de ‘hastamı çıkaracağım’ bahanesiyle taksicilerden borç para alıp hastanenin arka kapısından kaçan A.K. yakalandı. A.K’nın her seferinde aynı yalanla... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T13:12+0300

2022-07-06T13:12+0300

2022-07-06T13:12+0300

türkiye

dolandırıcılık

kayseri

taksici

taksiciler

taksi

hastane

hasta

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Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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dolandırıcılık, kayseri, taksici, taksiciler, taksi, hastane, hasta