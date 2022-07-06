https://tr.sputniknews.com/20220706/hastami-cikaracagim-diyerek-taksicilerden-para-aldi-hastanenin-arka-kapisindan-kacti-1058380422.html
‘Hastamı çıkaracağım’ diyerek taksicilerden para aldı, hastanenin arka kapısından kaçtı
‘Hastamı çıkaracağım’ diyerek taksicilerden para aldı, hastanenin arka kapısından kaçtı
Kayseri’de ‘hastamı çıkaracağım’ bahanesiyle taksicilerden borç para alıp hastanenin arka kapısından kaçan A.K. yakalandı. A.K’nın her seferinde aynı yalanla... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T13:12+0300
2022-07-06T13:12+0300
2022-07-06T13:12+0300
türkiye
dolandırıcılık
kayseri
taksici
taksiciler
taksi
hastane
hasta
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Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi. Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
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dolandırıcılık, kayseri, taksici, taksiciler, taksi, hastane, hasta
‘Hastamı çıkaracağım’ diyerek taksicilerden para aldı, hastanenin arka kapısından kaçtı
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Kayseri’de ‘hastamı çıkaracağım’ bahanesiyle taksicilerden borç para alıp hastanenin arka kapısından kaçan A.K. yakalandı. A.K’nın her seferinde aynı yalanla taksicilerden 300 ile bin TL arasında para aldığı ortaya çıktı.
Kayseri’de ticari taksi ile hastanelere giden A.Y., bir yakınını hastaneden çıkarmak bahanesiyle taksicilere beklemesini söyledi.
Ardından geri dönüp hastanenin kredi kartı sisteminin arızalı olduğunu söyleyen şahıs, hastasını çıkarmak için taksi şoförlerinden 300 ile bin TL arasında ödünç aldığı parayla birlikte hastanenin arka kapısından kaçarak birçok taksi şoförünü dolandırdı. Taksici esnafını dolandıran A.Y., Kayseri Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.