https://tr.sputniknews.com/20220706/hastanede-saldiri-doktoru-olduren-sahis-kendini-vurdu-1058389844.html

Hastanede saldırı: Doktoru öldürüp intihar etti

Hastanede saldırı: Doktoru öldürüp intihar etti

Konya'da görev yaptığı hastanede saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan hayatını kaybetti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T16:12+0300

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yaşam

konya

doktor

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Konya Şehir Hastanesi'nde bir kişi, saat 14.30 sıralarında Kardiyoloji Uzmanı Doktor Ekrem Karakaya'nın tabancayla başına ateş açtı.Konya Şehir Hastanesi'nde bir poliklinikte tedavi gören hasta M.A. ile doktor Ekrem Karakaya arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Doktoru silahla vuran M.A, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Durumu ağır olan Karakaya ile M.A. ameliyata alındı.Ağır yaralanan doktor ve saldırgan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Saldırganın Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, hastaneye giderek, yetkililerden bilgi aldı.Vali Özkan, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Saldırıya uğrayan doktor ve saldırgan yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı" dedi.Türk Tabipler Birliği de konuya ilişkin bir açıklama yaptı.''Konya Şehir Hastanesi'nde görev yapan meslektaşımız Dr. Ekrem Karakaya'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Tüm uyarılarımıza rağmen şiddet ortamına dur diyecek, şiddeti engelleyecek önlemleri almayan sorumluları da affetmeyeceğiz!'' denildi.

konya

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konya, doktor