https://tr.sputniknews.com/20220706/iklim-aktivistleri-bu-kez-son-aksam-yemegini-hedef-aldi-1058370372.html
İklim aktivistleri bu kez 'Son Akşam Yemeği'ni hedef aldı
İklim aktivistleri bu kez 'Son Akşam Yemeği'ni hedef aldı
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen 5 iklim aktivisti, Leonardo Da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T09:38+0300
2022-07-06T09:38+0300
2022-07-06T09:48+0300
iklim
dünya
ingiltere
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İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil, tarihi sanat eserlerini hedef aldığı eylemlerine devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen 5 iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile Leonardo Da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan Da Vinci’nin 'Son Akşam Yemeği' adlı eserinin bir kopyası olan tablonun çerçevesine yapıştırdı. Eylemcilerden biri ise, tablonun altına sprey yardımıyla 'No New Oil' (Daha Fazla Petrole Hayır) yazdı. Eylemcilerden 47 yaşındaki eski bir ilkokul öğretmeni Lucy Porter, “Öğretmenlik yaparken öğrencilerimi Kraliyet Akademisi gibi büyük kurumlara getirdim. Ancak hükümetleri yeni petrol ve gaz projelerine ruhsat vererek geleceklerini mahvetmeye kararlıyken, onların kültürümüze saygı duymalarını beklemek haksızlık olur” dedi. Eylemcilerden 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi olan Jessica Agar ise yaptığı açıklamada, “Hiçbir resim 6 aylık yeğenimin hayatından daha değerli değildir. Hiçbir heykel, aşırı sıcak ekinleri öldürdüğü için açlıktan ölen bebekleri besleyemez. Hemşireler galerilerin değil, gıda bankalarının önünde sıraya giriyor. Eğer bu galerinin yöneticileri sanatın dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna gerçekten inanıyorlarsa, o zaman bu gücü talep etmelerini, hükümet yeni bir petrol taahhüt etmeyene kadar galeriyi kapatmalarını ve açmayı reddetmelerini talep ediyorum” dedi. Just Stop Oil'in destekçileri, son 1 hafta içinde 5. kez, büyük bir sanat kurumunu sivil direniş eylemi ile hedef aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/iklim-aktivistleri-ellerini-sanat-eserlerine-yapistirmaya-devam-ediyor-1058352876.html
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iklim, ingiltere, leonardo da vinci
İklim aktivistleri bu kez 'Son Akşam Yemeği'ni hedef aldı
09:38 06.07.2022 (güncellendi: 09:48 06.07.2022) Abone ol
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen 5 iklim aktivisti, Leonardo Da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan 'Son Akşam Yemeği' eserinin kopyası olan tablonun çerçevesine ellerini yapıştırdı.
İngiltere hükümetinin yeni fosil yakıt ruhsatlandırma ve üretimini durdurmayı taahhüt etmesini sağlamak amacıyla kurulan iklim aktivisti grup Just Stop Oil, tarihi sanat eserlerini hedef aldığı eylemlerine devam ediyor.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Kraliyet Akademisi’ne gelen 5 iklim aktivisti, ellerini sürdükleri yapıştırıcı ile Leonardo Da Vinci'nin öğrencisi Giampietrino tarafından 1520'lerde yapıldığına inanılan Da Vinci’nin 'Son Akşam Yemeği' adlı eserinin bir kopyası olan tablonun çerçevesine yapıştırdı.
Eylemcilerden biri ise, tablonun altına sprey yardımıyla 'No New Oil' (Daha Fazla Petrole Hayır) yazdı.
Eylemcilerden 47 yaşındaki eski bir ilkokul öğretmeni Lucy Porter, “Öğretmenlik yaparken öğrencilerimi Kraliyet Akademisi gibi büyük kurumlara getirdim. Ancak hükümetleri yeni petrol ve gaz projelerine ruhsat vererek geleceklerini mahvetmeye kararlıyken, onların kültürümüze saygı duymalarını beklemek haksızlık olur” dedi.
Eylemcilerden 21 yaşındaki bir sanat öğrencisi olan Jessica Agar ise yaptığı açıklamada, “Hiçbir resim 6 aylık yeğenimin hayatından daha değerli değildir. Hiçbir heykel, aşırı sıcak ekinleri öldürdüğü için açlıktan ölen bebekleri besleyemez. Hemşireler galerilerin değil, gıda bankalarının önünde sıraya giriyor. Eğer bu galerinin yöneticileri sanatın dünyayı değiştirme gücüne sahip olduğuna gerçekten inanıyorlarsa, o zaman bu gücü talep etmelerini, hükümet yeni bir petrol taahhüt etmeyene kadar galeriyi kapatmalarını ve açmayı reddetmelerini talep ediyorum” dedi.
Just Stop Oil'in destekçileri, son 1 hafta içinde 5. kez, büyük bir sanat kurumunu sivil direniş eylemi ile hedef aldı.