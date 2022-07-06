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https://tr.sputniknews.com/20220706/ingilterenin-tahran-buyukelci-yardimcisi-gozaltina-alindi-1058404766.html
İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı
İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:22+0300
2022-07-06T23:22+0300
dünya
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ingiltere
füze
tahran
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Tasnim Haber Ajansına göre, Whitaker ile yanındaki birkaç diplomat, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edildi.Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarıldı.
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iran, ingiltere, füze, tahran, büyükelçi

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı

23:22 06.07.2022
© REUTERSİran, İngiltere bayrakları
İran, İngiltere bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS
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İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi.
Tasnim Haber Ajansına göre, Whitaker ile yanındaki birkaç diplomat, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.
Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edildi.
Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarıldı.
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