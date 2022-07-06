https://tr.sputniknews.com/20220706/ingilterenin-tahran-buyukelci-yardimcisi-gozaltina-alindi-1058404766.html

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçi Yardımcısı Giles Whitaker'ın İran'da füze denemesi yapıldığı belirtilen bölgeden toprak numunesi topladığı gerekçesiyle... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:22+0300

2022-07-06T23:22+0300

2022-07-06T23:22+0300

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füze

tahran

büyükelçi

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Tasnim Haber Ajansına göre, Whitaker ile yanındaki birkaç diplomat, Kirman eyaletindeki Şehdad çölünde füze denemelerinin yapıldığı belirtilen yasak bölgede toprak numunesi aldıklarının tespit edilmesi üzerine Devrim Muhafızları tarafından gözaltına alındı.Whitaker'ın içinde olduğu iddia edilen aracın söz konusu bölgede Devrim Muhafızlarına ait insansız hava aracıyla görüntülendiği ifade edildi.Görüntüler, İran devlet televizyonu tarafından yayımlanırken, Whitaker'ın sınır dışı edileceği aktarıldı.

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iran, ingiltere, füze, tahran, büyükelçi