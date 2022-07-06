İstanbul'da 7 okula tarım alanı açılacak
15:56 06.07.2022 (güncellendi: 16:03 06.07.2022)
© DHAGelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde' projesi
© DHA
Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yürütülen 'Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde' projesi kapsamında İstanbul'da 7 okulda tarım alanı açılacak.
Tarım faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir kullanılması amacıyla yürütülen 'Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde' projesi kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü tanıtım toplantısı düzenlendi.
Kadıköy'deki Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca katıldı. Proje kapsamında İstanbul'daki 7 mesleki ve teknik anadolu lisesinde tarım alanı açılacağı belirtildi.
İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Yürütülen bu çalışma, içinde bulunduğumuz koşullar içerisinde büyük bir önem arz ediyor. Belki küresel ısınma ve iklim değişiklikleri birçok alanda ekonomik ve çevresel faktörlerde zorluklar oluşturuyor. Bu çerçevede biz bir tarım ülkesi olarak geleneğimizden gelen, birikim ve kültürümüzü bugün gençlerimizle, öğretmenlerimizle beraber yeni bir vizyonla yeniden ele alıyoruz. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığımızın bu yürüttüğü çalışma, Tarım Orman Bakanlığımızın büyük desteğiyle bence İstanbul'da da çok önemli bir karşılık buldu. Bulmaya devam edecek" dedi.
Yazıcı, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimiz bu yerleşme döneminde malum 4 Temmuz'da tercihlerimiz başladı 20 Temmuz'a kadar devam edecek. Sınav puanıyla öğrencilerimiz buraya yerleşecekler. Protokolün bize sağladığı katkıyla çok yönlü olarak hem yabancı dil programlarının geliştirilmesi yine dijital ve yazılı materyallerin geliştirildiği önemli bir süreçle beraberinde gelecek. Yine aynı şekilde öğrencilerimizin işletmede beceri eğitimleri, staj uygulamaları, Tarım Orman Müdürlüğümüzün destekleriyle gerçekleşecek. Tarım Orman Müdürlüklerimizin enstitüleri, atölyeleri, eğitim merkezleri öğrencilerimiz tarafından öğretmenlerimiz tarafından çok yönlü olarak kullanılabilecek. Hem öğretmenlerimizin iş başında yetişmelerine katkı sağlayacak, hem de öğrencilerimizin uygulama içerisinde çok yoğun olarak yetişmeleri için çok önemli bir zemin oluşturacak. Bu çerçevede öğrencilerimize, okullarımıza yine Tarım Orman Müdürlüğümüz tarafından sağlanacak olan hem gübre, fidan, canlı hayvan gibi temrinlik malzemeler okullarımızda yeni alanlarımızın oluşturulmasıyla beraber kullanılabilecek çok önemli malzeme desteği olarak da nitelendirmek gerekiyor."
İstanbul'da tarım alanı açılacak okullar ise şöyle: Beykoz Galip Öztürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Silivri Şerife Baldöktü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Küçükçekmece Ayhan Arı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kemerburgaz Halis Kutmangil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şile Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çatalca Şehit Özcan Çiftçi Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Üsküdar Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi