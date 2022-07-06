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İstanbul'da bir sürücünün ehliyeti ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
İstanbul'da bir sürücünün ehliyeti ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı
İstanbul’da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Ehliyetsizlikten... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T22:37+0300
2022-07-06T22:41+0300
ehliyet
yeditepe huzur
türkiye
ölü
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi. Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı. Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi. Denetim noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü İsmail Asil'in ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail Asil’e değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı. Denetim sırasında gösterdiği ve kendi adına düzenlenmiş sürücü belgesi polis kayıtlarında ölen bir kişi üzerinde kayıtlı çıktığını söyleyen İsmail Asil, ”Sürücü Trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak. Kayıtta ölü görünüyor. Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor” dedi. Kendi kaskını arkasında oturan kişiye veren motosiklet sürücüsüne 196 TL para cezası uygulandı.
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ehliyet, yeditepe huzur, ölü

İstanbul'da bir sürücünün ehliyeti ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı

22:37 06.07.2022 (güncellendi: 22:41 06.07.2022)
© AA'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı
'Türkiye Güven Huzur ve Vale Uygulaması'nda aranan 813 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AA
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İstanbul’da gerçekleştirilen 'Yeditepe Huzur' uygulamasında durdurulan bir araç sürücüsünün ehliyeti, ölü bir kişinin üzerine kayıtlı çıktı. Ehliyetsizlikten cezai işlem uygulanan sürücü "Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor” dedi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı. Uygulama, Beyoğlu Taksim Meydanı, Fatih Millet Caddesi ve Kadıköy başta olmak üzere belirlenen birçok noktada gerçekleştirildi.
Uygulamaya, Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubelerine bağlı polisler ekipleri katıldı.
Taksim Meydanı'ndaki denetimde trafik ekipleri, sürücü ve araçların belgelerini inceledi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların üst aramasını gerçekleştirdi.

Denetim noktasında durdurulan otomobilin sürücüsü İsmail Asil'in ehliyeti ve belgeleri kontrol edildi. Yapılan kontrollerde ehliyetin İsmail Asil’e değil ölen bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bunu duyan sürücü şaşırırken, sürücüye ehliyeti yanında olmadığı için 477 TL para cezası uygulandı.

Denetim sırasında gösterdiği ve kendi adına düzenlenmiş sürücü belgesi polis kayıtlarında ölen bir kişi üzerinde kayıtlı çıktığını söyleyen İsmail Asil, ”Sürücü Trafik çevirmesine girdik. Sürücü belgemizi verdik, başka biri üzerine çıktı. O kişi de ölü çıktı. Onun için ceza yedik. Bakalım ne olacak. Kayıtta ölü görünüyor. Kayıtta ölü görünüyor. Kimlik benim ama kayıtta başkası adına, ölü biri adına çıkıyor” dedi.
Kendi kaskını arkasında oturan kişiye veren motosiklet sürücüsüne 196 TL para cezası uygulandı.
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