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İşverene asgari ücret desteğine 'istihdamı koruma' şartı
İşverene asgari ücret desteğine 'istihdamı koruma' şartı
Asgari ücrete zam sonrasında işverenlere verilecek 100 liralık desteğin koşulları belirlendi. 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde günlük 3.33 liralık tutar... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T08:01+0300
2022-07-06T08:10+0300
ekonomi
istihdam
işveren
maaş
asgari ücret
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Dünya Gaztesinin haberine göre, asgari ücret desteği prime esas günlük kazancı 179 lira (aylık 5 bin 370 lira) ve altında bildirilen sigortalılar için toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde hesaplanacak. Toplu sözleşmeye dahil (sendikalı) işyerlerinde ise bu sınır günlük 358 lira olarak hesaplanacak. Bu durumdakilerden ilgili koşulları yerine getirmek şartıyla, yılbaşına kadar günlük 3.33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek. 2022 yılında kurulan işyerlerinde ise toplam prim ödeme gün sayısına göre destek sağlanacak.Çalışan sayısı azalırsa destek kesilecekİşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre azalma olması halinde, azalan aylar için 100 liralık işveren desteğinden yararlanılamayacak. Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları/dönemi için kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerine sağlanan destek, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.
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istihdam, işveren, maaş, asgari ücret

İşverene asgari ücret desteğine 'istihdamı koruma' şartı

08:01 06.07.2022 (güncellendi: 08:10 06.07.2022)
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Asgari ücrete zam sonrasında işverenlere verilecek 100 liralık desteğin koşulları belirlendi. 2022 yılı Temmuz-Aralık döneminde günlük 3.33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek primden mahsup edilecek ve bedel İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
Dünya Gaztesinin haberine göre, asgari ücret desteği prime esas günlük kazancı 179 lira (aylık 5 bin 370 lira) ve altında bildirilen sigortalılar için toplam prim ödeme gün sayısını geçmeyecek şekilde hesaplanacak. Toplu sözleşmeye dahil (sendikalı) işyerlerinde ise bu sınır günlük 358 lira olarak hesaplanacak. Bu durumdakilerden ilgili koşulları yerine getirmek şartıyla, yılbaşına kadar günlük 3.33 liralık tutar, SGK’ya ödenecek sigorta primlerinden mahsup edilecek. 2022 yılında kurulan işyerlerinde ise toplam prim ödeme gün sayısına göre destek sağlanacak.

Çalışan sayısı azalırsa destek kesilecek

İşyerlerinin 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları arasında çalışan sayısı geçen yılın aynı ayına göre azalma olması halinde, azalan aylar için 100 liralık işveren desteğinden yararlanılamayacak. Fon katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2022 yılı Temmuz-Aralık ayları/dönemi için kuruma bildirmediği veya eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerine sağlanan destek, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak.
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