https://tr.sputniknews.com/20220706/kahramanmarasta-avukatin-attigi-bardak-kor-etti-1058378268.html
Kahramanmaraş'ta avukatın attığı bardak kör etti
Kahramanmaraş'ta avukatın attığı bardak kör etti
Kahramanmaraş'ta bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan birinin fırlattığı bardak, karşı gruptaki bir kişinin gözüne isabet... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:34+0300
2022-07-06T12:34+0300
2022-07-06T12:36+0300
türkiye
türkiye
kahramanmaraş
kavga
körlük
avukat
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Alıveriş merkezindeki eğlence mekanında iddiaya göre, farklı masalarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda avukat Faruk Taş, masadaki bardağı diğer gruptaki Oktay Kurt'a fırlattı. Sol gözüne isabet eden Kurt, kanlar içinde kaldı. Bu anlar ise mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Kurt'un sol gözü, görme yetisini kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışan kişiler arasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay A.M.'nin de olduğu belirlendi.'Sol gözüme geldi'Oktay Kurt, hastanedeki tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu. İfadesinde karşı masadaki kişilerin kendilerine küfrettiğini iddia eden Kurt, "Ben de bunun üzerine 'Kardeşim neden küfrediyorsun' dedim. 2-3 saniye geçmeden Faruk Taş, masadan aldığı şişeyi yüzüme fırlattı. Şişe sol gözüme geldi. Yaranın acısı ile uğraşırken karşı taraf, bana vurmaya başladı. Ben de doğal olarak kendimi savunmak için karşı tarafı itekledim. Daha sonra mekanın üst katındaki tuvalete çıkarak, gözümün durumuna bakmak istedim. Kapıyı arkadan kilitledim. Bu şahıslar arkamdan gelerek kapıyı zorladılar ama açamadılar. Daha sonra garsonlardan biri ambulansın geldiğini söyleyerek, tuvaletten çıkmamı sağladı fakat ambulansın gelmediğini gördüm. Bu şahıslarda benim çıktığımı görünce saldırdılar" dedi.'Sadece kendimi savundum'Gözaltına alınan avukat Faruk Taş da ifadesinde; olay sırasında başına şişe ile vurulduğunu, bu nedenle yaralandığını söyledi. Diğer masadaki kişilerin kendilerine küfretmesi nedeniyle kavganın başladığını iddia eden Taş, "Oktay Kurt, bize doğru yürürken küfretti. Şahsa 'Sakin ol' dedim. Bu sırada diğer masadan bizimkisine doğru şişeler fırlatılmaya başlandı. Daha sonra bir şahıs, elindeki şişe ile başıma vurdu. Şişe kırıldı, akabinde ortalık karıştı. Oktay Kurt ve beraberindekiler, bana saldırmaya başladı. Olay, daha sonra dışarı yansıdı. Ben de aracımla olay yerinden ayrılıp, tedavim için hastaneye gittim. Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım" diye konuştu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
https://tr.sputniknews.com/20220706/cocuklarin-kavgasina-aileler-karisti-2si-agir-6-yarali-1058366053.html
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Kahramanmaraş'ta avukatın attığı bardak kör etti
12:34 06.07.2022 (güncellendi: 12:36 06.07.2022) Abone ol
Kahramanmaraş'ta bir eğlence mekanında iki grup arasında kavga çıktı. Kavgaya karışanlardan birinin fırlattığı bardak, karşı gruptaki bir kişinin gözüne isabet etti. Yaralanan kişi sol gözünün görme yetisini kaybetti.
Alıveriş merkezindeki eğlence mekanında iddiaya göre, farklı masalarda oturan iki grup arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda avukat Faruk Taş, masadaki bardağı diğer gruptaki Oktay Kurt'a fırlattı. Sol gözüne isabet eden Kurt, kanlar içinde kaldı. Bu anlar ise mekanın güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurt, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Kurt'un sol gözü, görme yetisini kaybetti. Çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettiği şüphelileri gözaltına aldı. Kavgaya karışan kişiler arasında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli astsubay A.M.'nin de olduğu belirlendi.
'Sol gözüme geldi'
Oktay Kurt, hastanedeki tedavisinin ardından suç duyurusunda bulundu. İfadesinde karşı masadaki kişilerin kendilerine küfrettiğini iddia eden Kurt, "Ben de bunun üzerine 'Kardeşim neden küfrediyorsun' dedim. 2-3 saniye geçmeden Faruk Taş, masadan aldığı şişeyi yüzüme fırlattı. Şişe sol gözüme geldi. Yaranın acısı ile uğraşırken karşı taraf, bana vurmaya başladı. Ben de doğal olarak kendimi savunmak için karşı tarafı itekledim. Daha sonra mekanın üst katındaki tuvalete çıkarak, gözümün durumuna bakmak istedim. Kapıyı arkadan kilitledim. Bu şahıslar arkamdan gelerek kapıyı zorladılar ama açamadılar. Daha sonra garsonlardan biri ambulansın geldiğini söyleyerek, tuvaletten çıkmamı sağladı fakat ambulansın gelmediğini gördüm. Bu şahıslarda benim çıktığımı görünce saldırdılar" dedi.
'Sadece kendimi savundum'
Gözaltına alınan avukat Faruk Taş da ifadesinde; olay sırasında başına şişe ile vurulduğunu, bu nedenle yaralandığını söyledi. Diğer masadaki kişilerin kendilerine küfretmesi nedeniyle kavganın başladığını iddia eden Taş, "Oktay Kurt, bize doğru yürürken küfretti. Şahsa 'Sakin ol' dedim. Bu sırada diğer masadan bizimkisine doğru şişeler fırlatılmaya başlandı. Daha sonra bir şahıs, elindeki şişe ile başıma vurdu. Şişe kırıldı, akabinde ortalık karıştı. Oktay Kurt ve beraberindekiler, bana saldırmaya başladı. Olay, daha sonra dışarı yansıdı. Ben de aracımla olay yerinden ayrılıp, tedavim için hastaneye gittim. Görüntülerde, Oktay Kurt'a bardak fırlatan kişi benim. Yaşanan arbede sırasında sadece kendimi savundum. Kimseyi darbetmek için bir müdahalede bulunmadım" diye konuştu.
İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Faruk Taş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.