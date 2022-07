https://tr.sputniknews.com/20220706/kamuoyu-arastirmacisi-kulat-turk-halki-abdye-karsi-rusyayi-destekliyor-1058387452.html

Kamuoyu Araştırmacısı Kulat: Türk halkı ABD'ye karşı Rusya'yı destekliyor

Kamuoyu Araştırmacısı Kulat: Türk halkı ABD’ye karşı Rusya’yı destekliyor

Radyo Sputnik'te İsmet Özçelik'in program konuğu olan MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, "Türk halkı, özellikle 15 Temmuz sürecinde...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’in programına konuk oldu. MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Radyo Sputnik’te İsmet Özçelik’in programına konuk oldu.

Gazeteci İsmet Özçelik’in hazırlayıp sunduğu, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ankara Farkı programına MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat konuk oldu.Programda, MAK Danışmanlık olarak yaptıkları kamuoyu araştırmaları hakkında bilgi veren Kulat, Türk halkının ABD karşısında Rusya’yı haklı bulduklarını ve desteklediklerini belirtti. Kulat bunun nedeninin ise 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu ifade etti.‘NATO’ya güven yerlerde’Türkiye’de NATO’ya desteğin çok düşük olduğunu da belirten Kulat ”Vatandaş özellikle 15 Temmuz sürecinde Türkiye’ye destek veren Rusya’yı, 15 Temmuz’un sorumlusu olarak gördüğü Amerika karşısında çok daha yüksek bir oranda destekliyor. Yani ikisi arasında bir mukayese değerlendirmesi yaptığımızda NATO’ya olan güven Türkiye’de yerlerde, çünkü Türk halkı Türkiye’de her gün gelen şehit cenazelerinin müsebbibi olarak, özellikle Doğu ve Güneydoğu’da bir de sınır ötesindeki operasyonlarda PYD’ye verilen silahların müsebbibi olarak büyük oranda Amerika’yı görüyor. Dolayısıyla orada zaten bir kızgınlığı, bir öfkesi var” ifadesini kullandı.‘Cumhurbaşkanı 'Dün dündür bugün bugündür' ifadesiyle ilkesel duruşun dışında bir tercihte bulundu’Son yaşanan uluslararası gelişmeler konusunda bir güven sorunu yaşandığını ifade eden ve bunun hükümete yansımalarını değerlendiren Kulat, “Tabii bunun yanı sıra Finlandiya ve İsveç’in taahhüt etmiş olduğu 3’lü zirvede imzalanan metnin çok da arkasında durulmayacağı konusunda vatandaşın ciddi bir endişesi var. Öncelikle onu belirtelim. Şu çok önemli; Türkiye’nin NATO konusunda üzerinde durması gereken asıl konu, Finlandiya, İsveç’teki terör örgütü mensubu olduğu düşünülen kişilerle sınırlı olmasa da daha ilkesel bir duruş ortaya konsa, bu ilkesel duruşun başında da bizatihi NATO, bizatihi Amerika’nın kendisi olsa. Ama işte ekonomik anlamda zorluklar yaşanınca zorunlu olarak sanki öyle bir algı oluşuyor. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı ‘Dün dündür bugün bugündür’ ifadesini kullanmak suretiyle bu anlamdaki o ilkesel duruşun dışında bir tercihte bulundu, tabii bunun vatandaşta bir yansıması olacaktır, onu da süreç içinde göreceğiz” dedi.‘İktidar için tabiri caizse alarm zilleri çalıyor’Hükümetin oy kaybını minimize etmek için, EYT ve taşeron işçilerin kadroya alınması gibi konularla ilgili adımlar attığını söyleyen Mehmet Ali Kulat, “Muhalefette bir yükseliş trendi dikkat çekiyor, Doğu ve Güneydoğu’da HDP’de bir oy kayması ciddi oranda yansımıyor. Bütün bunlar üst üste konduğunda iktidar için tabiri caizse alarm zilleri çalıyor. Bu noktada iktidar bir çıkış yolu olarak haklı ve kesinlikle yapılması gereken bir adım olarak 3-4 adım attı ve arkasını getirecek gördüğüm kadarıyla. Bunun dışında birkaç adım çalışması yürütülüyor. EYT diye Türkiye’nin çok büyük bir sorunu var, onu çözmeye çalışıyor hükumet. Bunun dışında Türkiye’de taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili bir adım basına yansıdı, o konuda adımlar atılıyor. Birkaç daha konu başlığı var; bunlardan bir kısmı af içeren başlıklar. Ekonomik aflardan bahsediyorum. Türkiye cezaevlerinde aşırı bir doluluk var, belki ilerleyen süreçte bu konuda adım atılabilir. Bütün bunlar için hükümet bazı adımlar atarak oy kaybını minimize etmeye çalışıyor” diye konuştu.‘Hiç bu kadar yüksek oranda erken seçim beklentisi cevapları gelmedi’MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, erken seçim beklentilerine yönelik anket sonuçlarını paylaştı. Kulat “Türkiye gerçekten hiçbir dönemde olmadığı şekilde çok erken seçim havasına girdi. Biz de yıllardır bu kamuoyu araştırma işlerini yaparız, hiç bu kadar sahada bu yönde sorduğumuz sorulara yüksek oranda erken seçim beklentisi cevapları gelmedi. Şu anda yapmış olduğumuz ve bizim dışımızdaki ciddi firmaların yapmış olduğu bütün kamuoyu araştırmalarında 'Erken seçime ihtiyaç var mıdır?' diye sorduğunuzda toplumun yüzde 60’ının üzerinde oranı bir erken seçim ihtiyacını ifade ediyor. Bunun birkaç nedeni olabilir ama en önemli nedeni Türkiye’de ekonomi yönetiminin kötü olduğuna toplumsal bir inancın oluşması ” şeklinde konuştu.Erken seçim tartışmalarına da değinen Kulat, seçim zamanının belirli parametrelere bağlı olduğunu belirterek “Türkiye’de hükümetlerin atmış olduğu adımlar çabuk unutuluyor. Yani siz asgari ücrette ciddi bir düzenleme yapıyorsanız, insanlara kadro veriyorsanız bunu değerlendirmek istersiniz. Dolayısıyla kasımda yapılırsa bu şekilde bir kısım düzenlemeler olur. Belki hükümet şunu da düşünebilir. Eğer ciddi kaynaklar bulabiliyorsa, kışın doğalgaz, elektrik faturaları dahil olmak üzere bunlara yönelik bir kısım düzenlemeler yapabilecekse ve bu arada da yılbaşında yapılacak olan memur, işçi zammı onları da çok yüksek oranda yapıp yılbaşı gecesi her şeye yine büyük zamlar yapmadan bunu yapabilecekse o zaman da bir mart seçimi dolayısıyla o da hükümetin lehine olabilir, ama tekrar söylüyorum orada büyük bir bütçe bekliyor, o bütçe kaynağını bulabilirse bunu yapmalı, değilse Kasım’da yapmalı. Ama şu anki veriler en azından bugün için kasımda da yapıldığında iktidarın lehine çok iyi bir fotoğrafın olmadığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.‘AK Parti’de gidiş serbest, geliş kapalı’24 Haziran seçimlerinde oy kullanmış kişilere "Şu an seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yönelttiklerini belirten kamuoyu araştırmacısı Kulat, sonuçları şöyle değerlendirdi:‘Sosyal medya etkili’Kamuoyu araştırmalarında seçmenin oyunun neye göre belirlendiğine yönelik açıklamalarda bulunan Kulat, “Birinci sırada ekonomi ama ekonomi kadar sosyal problemler var. Adalet bunlardan birisi. Gençler içinde yurt dışına gitme eğilimi var. Bu Türkiye açısından düşündürücü. Bütün bunlar belirleyici olacak. Bunun dışında insanlar sosyal medyadan etkilenecekler doğal olarak. Son 10 yıl içerisinde sosyal medyadan etkilenme oranı birkaç puan yukarı çıkıyor” diye konuştu.‘Millet İttifakı'nın alt kümesi olarak ayrı bir ittifak çıkabilir’Mehmet Ali Kulat, “Millet İttifakı'ndaki 4 parti amblemleri ile seçime girebilirler mi?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

