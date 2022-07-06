https://tr.sputniknews.com/20220706/kanada-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilimini-onayladi-1058372165.html

Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Kanada, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladı

Kanada'nın, İsveç ve Finlandiya'nın, NATO'ya katılımına onay verdiği açıklandı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T10:43+0300

2022-07-06T10:43+0300

2022-07-06T10:47+0300

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Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) katılım protokollerini onayladıklarını duyurdu. Federal hükümetin onay sürecini hızlı bir şekilde geçirmek için hamleler yaptığını aktaran Trudeau, federal parlamentoda yapılan oylamada, Finlandiya ve İsveç'in, NATO’ya katılımlarının oy birliği ile kabul edildiğini kaydetti. Trudeau, "Kanada, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya hızlı ve etkili bir şekilde entegre olma ve İttifakın toplu savunmasına katkıda bulunma yeteneğine tam olarak güveniyor. Finlandiya ve İsveç'in üyelikleri, NATO'yu daha güçlü hale getirecek. Tüm NATO üyelerini, düşmanların müdahale fırsatlarını sınırlamak için onay süreçlerini hızla tamamlamaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı. Kanada ve Danimarka, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımlarını onaylayan ilk ülkeler oldu. İsveç ve Finlandiya, 28 Haziran'da Türkiye ile vardıkları mutabakatın ardından NATO'ya tam üyelik başvurusunda bulunmuştu. Her iki ülkenin de üyelik statüsünü kazanabilmesi için, başvurunun NATO üyesi tüm ülkelerin parlamentolarında oylanması ve kabul edilmesi gerekiyor.

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