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Kırklareli ve Edirne'de endişe yaratan gaz kokusunun geldiği tank toprağa gömüldü
Kırklareli ve Edirne'de endişe yaratan gaz kokusunun geldiği tank toprağa gömüldü
Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku, Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye neden oldu. Söz... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T11:43+0300
2022-07-06T11:43+0300
türkiye
tank
doğalgaz
edirne
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Kokusu olmayan doğal gazın, kaçak sırasında algılanabilmesi için şebekeye koku verilmesinde kullanılan tank Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı. Şüpheli H.C'nin, satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank, güvenlik güçlerince Babaeski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu. Bu sırada koku, rüzgârın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı.Kokuyu alan vatandaşlar doğal gaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı.Kokunun yayıldığı beldelerden Edirne'ye bağlı Kırcasalih beldesinde AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince ölçüm ve incelemeler yapılırken, belediyeden halk arasında paniği önlemek için anonslar yapıldı.Kırcasalih'te yaşayan vatandaşlardan Veli Çelik, koku nedeniyle kısa süreli panik yaşadıklarını söyledi. İbrahim Karagöz ise kokunun rüzgarın etkisiyle aralıklarla etkisini gösterdiğini ifade etti.Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.
türkiye
edirne
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tank, doğalgaz, edirne, kırklareli

Kırklareli ve Edirne'de endişe yaratan gaz kokusunun geldiği tank toprağa gömüldü

11:43 06.07.2022
© Fotoğrafedirne
edirne - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Fotoğraf
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Kırklareli'ne bağlı Alpullu beldesinde çalınan doğal gaz koku tankından yayılan koku, Kırklareli ve Edirne'deki bazı yerleşimlerde endişeye neden oldu. Söz konusu tank toprağa gömüldü.
Kokusu olmayan doğal gazın, kaçak sırasında algılanabilmesi için şebekeye koku verilmesinde kullanılan tank Alpullu beldesindeki kuyudan çalındı. Şüpheli H.C'nin, satmak için çalıp at arabasıyla götürdüğü tank, güvenlik güçlerince Babaeski ilçesindeki Cennet Mahallesi'nde bulundu. Bu sırada koku, rüzgârın etkisiyle Kırklareli ve Edirne'deki birçok yerleşim alanına yayıldı.
Kokuyu alan vatandaşlar doğal gaz kaçağı var endişesiyle güvenlik güçlerini aradı.
Kokunun yayıldığı beldelerden Edirne'ye bağlı Kırcasalih beldesinde AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekiplerince ölçüm ve incelemeler yapılırken, belediyeden halk arasında paniği önlemek için anonslar yapıldı.
Kırcasalih'te yaşayan vatandaşlardan Veli Çelik, koku nedeniyle kısa süreli panik yaşadıklarını söyledi. İbrahim Karagöz ise kokunun rüzgarın etkisiyle aralıklarla etkisini gösterdiğini ifade etti.
Öte yandan gözaltına alınan şüpheli H.C'nin evinde bulunan tank AFAD tarafından daha fazla koku yaymaması için çalındığı alanın yakınındaki yerde toprağa gömüldü.
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