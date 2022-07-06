https://tr.sputniknews.com/20220706/kocaelide-bir-kisi-sokakta-tartistigi-adami-bogazindan-falcatayla-yaraladi-1058405166.html
Kocaeli'de bir kişi sokakta tartıştığı adamı boğazından falçatayla yaraladı
Kocaeli'de bir kişi sokakta tartıştığı adamı boğazından falçatayla yaraladı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahsın falçatayla boğazını kesti. Zanlıyı olay yerinden geçen polisler yakaladı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T23:34+0300
2022-07-06T23:34+0300
2022-07-06T23:44+0300
kocaeli
türkiye
polis
boğaz
kesmek
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Alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti. Bir süre konuşan şahıs, karşısındakinin boğazını herkesin gözü önünde kesti. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Boğazından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.
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kocaeli, polis, boğaz, kesmek
Kocaeli'de bir kişi sokakta tartıştığı adamı boğazından falçatayla yaraladı
23:34 06.07.2022 (güncellendi: 23:44 06.07.2022) Abone ol
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahsın falçatayla boğazını kesti. Zanlıyı olay yerinden geçen polisler yakaladı.
Alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti. Bir süre konuşan şahıs, karşısındakinin boğazını herkesin gözü önünde kesti.
Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti.
Boğazından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi.
İsmi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.