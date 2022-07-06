https://tr.sputniknews.com/20220706/kocaelide-bir-kisi-sokakta-tartistigi-adami-bogazindan-falcatayla-yaraladi-1058405166.html

Kocaeli'de bir kişi sokakta tartıştığı adamı boğazından falçatayla yaraladı

Kocaeli'de bir kişi sokakta tartıştığı adamı boğazından falçatayla yaraladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi sokak ortasında tartıştığı şahsın falçatayla boğazını kesti. Zanlıyı olay yerinden geçen polisler yakaladı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T23:34+0300

2022-07-06T23:34+0300

2022-07-06T23:44+0300

kocaeli

türkiye

polis

boğaz

kesmek

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Alacak verecek tartışması sebebiyle çıktığı ileri sürülen tartışmada bir kişi, duvara yasladığı şahsı elindeki falçata ile tehdit etti. Bir süre konuşan şahıs, karşısındakinin boğazını herkesin gözü önünde kesti. Aldığı falçata darbesinden sonra yaralı şahıs kaçmaya çalışırken, zanlı ise belindeki silaha sarıldı. Bu sırada olay yerinden geçen polis ekipleri olaya müdahale etti. Boğazından yaralanan şahıs ise hastaneye kaldırıldı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. İsmi öğrenilemeyen zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

kocaeli

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kocaeli, polis, boğaz, kesmek