https://tr.sputniknews.com/20220706/kremlin-rus-tahilina-fazlasiyla-talep-var-fakat-yaptirimlar-yabanci-pazarlara-erisimini-engelliyor-1058379445.html

Kremlin: Rus tahılına fazlasıyla talep var, fakat yaptırımlar yabancı pazarlara erişimini engelliyor

Kremlin: Rus tahılına fazlasıyla talep var, fakat yaptırımlar yabancı pazarlara erişimini engelliyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus tahılına fazlasıyla talep olduğunu, ancak yaptırımlar nedeniyle dış pazarlara erişiminin zorlaştığını belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T12:51+0300

2022-07-06T12:51+0300

2022-07-06T13:11+0300

ukrayna krizi

rusya

kremlin

tahıl

ihracat

yaptırım

dmitriy peskov

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Bugünkü basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Rus tahılının dış pazarlara ulaşması ile ilgili zorlukları gündeme getirdi.Peskov, “İhtiyaçlara bakılacak olursa tahılımıza fazlasıyla talep var, ancak Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin uyguladığı yasadışı yaptırımlar ve kısıtlamalar nedeniyle ona ihtiyacı olan dünya pazarlarına giden yolda birçok engel var” diye konuştu.‘Putin, tahıl konusunu bugün ele alacak’Kremlin Sözcüsü, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya Birleşik Tahıl Şirketi Genel Müdürü Dmitriy Sergeyev ile görüşeceğini, ajandada uluslararası telefon görüşmeleri de olduğunu söyledi.“Putin bugün tahıl meseleleriyle ilgilenecek, Birleşik Tahıl Şirketi Genel Müdürü Dmitry Sergeyev ile görüşecek” diyen Peskov, görüşmede tüm konuların kapsamlı olarak ele alınacağını, ayrıca şirketin Rusya içindeki ve yurtdışındaki çalışmalarının tartışılacağını ifade etti.‘Putin Duma yönetimi ve parti grup liderleri ile yarın Kremlin’de bir araya gelecek’Peskov, daha önce Putin’in Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma yönetimi ve parti grup liderleri ile 7 Temmuz’da görüşeceği yönünde yapılan açıklamaları da değerlendirerek, gazetecilerden gelen ilgili soruya, “Evet doğru. Görüşme yüz yüze, Kremlin’de yapılacak” yanıtını verdi.

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rusya, kremlin, tahıl, ihracat, yaptırım, dmitriy peskov