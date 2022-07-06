https://tr.sputniknews.com/20220706/kuzey-marmara-otoyolunda-uzum-yuklu-kamyon-devrildi-1i-agir-2-kisi-yarali-1058364640.html

Kuzey Marmara Otoyolu’nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 kişi yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 kişi yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik-Kurnaköy mevkiinde üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T01:47+0300

2022-07-06T01:47+0300

2022-07-06T01:49+0300

türkiye

kuzey marmara otoyolu

pendik

üzüm

kaza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/06/1058364494_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_8a3b83610e738752d428d18c474dc2c8.jpg

Kaza, 22.00 sıralarında Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi.Edirne istikametine gitmekte olan üzüm yüklü kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alırken, sürücü Nihat M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilmenin etkisiyle kamyonda bulunan kasa kasa üzümler yola savruldu. Kamyonda sürücü Nihat M. ile Özlem M. bulundukları yerde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.Öte yandan sürücü Nihat M.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

türkiye

kuzey marmara otoyolu

pendik

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kuzey marmara otoyolu, pendik, üzüm, kaza