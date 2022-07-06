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https://tr.sputniknews.com/20220706/kuzey-marmara-otoyolunda-uzum-yuklu-kamyon-devrildi-1i-agir-2-kisi-yarali-1058364640.html
Kuzey Marmara Otoyolu’nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 kişi yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 kişi yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik-Kurnaköy mevkiinde üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T01:47+0300
2022-07-06T01:49+0300
türkiye
kuzey marmara otoyolu
pendik
üzüm
kaza
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Kaza, 22.00 sıralarında Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi.Edirne istikametine gitmekte olan üzüm yüklü kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alırken, sürücü Nihat M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.Devrilmenin etkisiyle kamyonda bulunan kasa kasa üzümler yola savruldu. Kamyonda sürücü Nihat M. ile Özlem M. bulundukları yerde sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.Öte yandan sürücü Nihat M.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
türkiye
kuzey marmara otoyolu
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kuzey marmara otoyolu, pendik, üzüm, kaza

Kuzey Marmara Otoyolu’nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 kişi yaralı

01:47 06.07.2022 (güncellendi: 01:49 06.07.2022)
© İHA / EMRE SERTDEMİRKuzey Marmara Otoyolu'nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda üzüm yüklü kamyon devrildi: 1’i ağır 2 yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA / EMRE SERTDEMİR
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Kuzey Marmara Otoyolu Pendik-Kurnaköy mevkiinde üzüm yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, 22.00 sıralarında Pendik’te Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri bağlantı yolunda Edirne istikametinde meydana geldi.
Edirne istikametine gitmekte olan üzüm yüklü kamyon, aşırı yük nedeniyle virajı alırken, sürücü Nihat M.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Devrilmenin etkisiyle kamyonda bulunan kasa kasa üzümler yola savruldu. Kamyonda sürücü Nihat M. ile Özlem M. bulundukları yerde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan 2 kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı.
Öte yandan sürücü Nihat M.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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