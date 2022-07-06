https://tr.sputniknews.com/20220706/lavrov-parisin-putin-ve-macron-arasindaki-telefon-gorusmesini-yayinlamasini-elestirdi---1058378859.html

Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi

Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T12:49+0300

2022-07-06T12:49+0300

2022-07-06T12:49+0300

ukrayna krizi

rusya

sergey lavrov

vladimir putin

fransa

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104079/89/1040798941_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_e3d84f01f0bcda85c1af3bded1d9ff72.jpg

Vietnam ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan birkaç gün önce yapılan Putin-Macron görüşmesinin kamuoyuyla paylaşılmasını yanlış bulduğunu ifade etti. Lavrov "Diplomatik etiğin görüşmelerin tek taraflı olarak yayınlanmasını öngörmediğini düşünüyorum" dedi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinin Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Minsk anlaşmaları konusunda yaptığı müzakereleri yayınlandığını anımsatan Lavrov, yüz yüze görüşmede mutabık kalınan belgelerin bu ülkeler tarafından neden imzalanmadığının açıklanması için bu adımın atılması gerektiğini kaydetti. Putin ve Macron arasındaki söz konusu telefon görüşmesi, 'Bir Başkan, Avrupa ve Savaş' adlı belgeselde yayınlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Paris'in liderler arasındaki görüşmenin gizliliğini ihlal ettiğini vurgulamıştı.

rusya

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, sergey lavrov, vladimir putin, fransa, emmanuel macron