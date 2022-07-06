https://tr.sputniknews.com/20220706/lavrov-parisin-putin-ve-macron-arasindaki-telefon-gorusmesini-yayinlamasini-elestirdi---1058378859.html
Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi
Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:49+0300
2022-07-06T12:49+0300
2022-07-06T12:49+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
vladimir putin
fransa
emmanuel macron
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Vietnam ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan birkaç gün önce yapılan Putin-Macron görüşmesinin kamuoyuyla paylaşılmasını yanlış bulduğunu ifade etti. Lavrov "Diplomatik etiğin görüşmelerin tek taraflı olarak yayınlanmasını öngörmediğini düşünüyorum" dedi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinin Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Minsk anlaşmaları konusunda yaptığı müzakereleri yayınlandığını anımsatan Lavrov, yüz yüze görüşmede mutabık kalınan belgelerin bu ülkeler tarafından neden imzalanmadığının açıklanması için bu adımın atılması gerektiğini kaydetti. Putin ve Macron arasındaki söz konusu telefon görüşmesi, 'Bir Başkan, Avrupa ve Savaş' adlı belgeselde yayınlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Paris'in liderler arasındaki görüşmenin gizliliğini ihlal ettiğini vurgulamıştı.
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Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasına tepki gösterdi.
Vietnam ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan birkaç gün önce yapılan Putin-Macron görüşmesinin kamuoyuyla paylaşılmasını yanlış bulduğunu ifade etti.
Lavrov "Diplomatik etiğin görüşmelerin tek taraflı olarak yayınlanmasını öngörmediğini düşünüyorum" dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinin Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Minsk anlaşmaları konusunda yaptığı müzakereleri yayınlandığını anımsatan Lavrov, yüz yüze görüşmede mutabık kalınan belgelerin bu ülkeler tarafından neden imzalanmadığının açıklanması için bu adımın atılması gerektiğini kaydetti.
Putin ve Macron arasındaki söz konusu telefon görüşmesi, 'Bir Başkan, Avrupa ve Savaş' adlı belgeselde yayınlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Paris'in liderler arasındaki görüşmenin gizliliğini ihlal ettiğini vurgulamıştı.