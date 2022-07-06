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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220706/lavrov-parisin-putin-ve-macron-arasindaki-telefon-gorusmesini-yayinlamasini-elestirdi---1058378859.html
Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi
Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesini... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:49+0300
2022-07-06T12:49+0300
ukrayna krizi
rusya
sergey lavrov
vladimir putin
fransa
emmanuel macron
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Vietnam ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan birkaç gün önce yapılan Putin-Macron görüşmesinin kamuoyuyla paylaşılmasını yanlış bulduğunu ifade etti. Lavrov "Diplomatik etiğin görüşmelerin tek taraflı olarak yayınlanmasını öngörmediğini düşünüyorum" dedi. Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinin Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Minsk anlaşmaları konusunda yaptığı müzakereleri yayınlandığını anımsatan Lavrov, yüz yüze görüşmede mutabık kalınan belgelerin bu ülkeler tarafından neden imzalanmadığının açıklanması için bu adımın atılması gerektiğini kaydetti. Putin ve Macron arasındaki söz konusu telefon görüşmesi, 'Bir Başkan, Avrupa ve Savaş' adlı belgeselde yayınlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Paris'in liderler arasındaki görüşmenin gizliliğini ihlal ettiğini vurgulamıştı.
rusya
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rusya, sergey lavrov, vladimir putin, fransa, emmanuel macron

Lavrov, Paris'in Putin ve Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasını eleştirdi

12:49 06.07.2022
© REUTERS / SPUTNIKEmmanuel Macron - Vladimir Putin
Emmanuel Macron - Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS / SPUTNIK
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Paris'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasındaki telefon görüşmesini yayınlamasına tepki gösterdi.
Vietnam ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Lavrov, Ukrayna'daki özel askeri harekat başlamadan birkaç gün önce yapılan Putin-Macron görüşmesinin kamuoyuyla paylaşılmasını yanlış bulduğunu ifade etti.
Lavrov "Diplomatik etiğin görüşmelerin tek taraflı olarak yayınlanmasını öngörmediğini düşünüyorum" dedi.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın kendisinin Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla Minsk anlaşmaları konusunda yaptığı müzakereleri yayınlandığını anımsatan Lavrov, yüz yüze görüşmede mutabık kalınan belgelerin bu ülkeler tarafından neden imzalanmadığının açıklanması için bu adımın atılması gerektiğini kaydetti.
Putin ve Macron arasındaki söz konusu telefon görüşmesi, 'Bir Başkan, Avrupa ve Savaş' adlı belgeselde yayınlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Mariya Zaharova, Paris'in liderler arasındaki görüşmenin gizliliğini ihlal ettiğini vurgulamıştı.
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