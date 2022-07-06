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Mansur Yavaş'tan hastanedeki saldırıya ilişkin açıklama: 'Bakanlığımızla iş birliğine hazırız'
Mansur Yavaş'tan hastanedeki saldırıya ilişkin açıklama: 'Bakanlığımızla iş birliğine hazırız'
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:22+0300
2022-07-06T18:22+0300
türkiye
doktor
şiddet
mansur yavaş
sağlık bakanı
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Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mahmut Akçay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı.Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:“Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek adına 25 ilçemizde seminerler düzenlemeye başlıyoruz.”
https://tr.sputniknews.com/20220706/konyada-bir-doktorun-oldurulmesi-sonrasi-hekimlerden-grev-karari-1058394220.html
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doktor, şiddet, mansur yavaş, sağlık bakanı

Mansur Yavaş'tan hastanedeki saldırıya ilişkin açıklama: 'Bakanlığımızla iş birliğine hazırız'

18:22 06.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir BelediyesiMansur Yavaş
Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© Fotoğraf : Ankara Büyükşehir Belediyesi
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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Konya’da kardiyoloji doktoru Ekrem Karakaya’nın uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin, “Doktor Ekrem Karakaya’ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız” dedi.
Yunak Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olan Hacı Mahmut Akçay, Konya Şehir Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünde görevli doktor Ekrem Karakaya'yı başından vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, saldırıyı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı.
Yavaş, paylaşımında şunları kaydetti:
“Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’ya Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması için Bakanlığımızla iş birliği yapmaya hazırız. Ayrıca sağlıkta şiddeti önlemek adına 25 ilçemizde seminerler düzenlemeye başlıyoruz.”
doktor - önlük - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
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