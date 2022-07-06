https://tr.sputniknews.com/20220706/mardinde-ozel-bir-hastanede-patlama-hastalar-tahliye-ediliyor--1058394512.html

Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama: Hastalar tahliye edildi

Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama: Hastalar tahliye edildi

Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanenin yanında bulunan trafoda patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası hastanedeki hastalar tahliye edildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T18:05+0300

2022-07-06T18:05+0300

2022-07-06T18:48+0300

mardin

hastane

patlama

türkiye

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Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye edildi.Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderildi.İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.

mardin

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mardin, hastane, patlama