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Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama: Hastalar tahliye edildi
Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama: Hastalar tahliye edildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanenin yanında bulunan trafoda patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası hastanedeki hastalar tahliye edildi. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T18:05+0300
2022-07-06T18:48+0300
mardin
hastane
patlama
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Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye edildi.Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderildi.İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.
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mardin, hastane, patlama

Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama: Hastalar tahliye edildi

18:05 06.07.2022 (güncellendi: 18:48 06.07.2022)
© İHAMardin'de özel bir hastanede patlama: Hastalar tahliye ediliyor
Mardin'de özel bir hastanede patlama: Hastalar tahliye ediliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA
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Mardin'in Artuklu ilçesinde özel bir hastanenin yanında bulunan trafoda patlama meydana geldi. Çıkan yangın sonrası hastanedeki hastalar tahliye edildi.
Mardin'de özel bir hastanenin yanındaki trafonun patlaması sonucu dumandan etkilenen hastalar ekiplerce tahliye edildi.
Merkez Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanenin yanındaki trafoda patlama meydana geldi.
Bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Dumanın hastanenin içine yayılması nedeniyle yatarak tedavi gören hastalar sağlık ekiplerince kentteki diğer hastanelere gönderildi.
İtfaiye ekipleri duman tahliyesi yaptı.
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