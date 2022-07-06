https://tr.sputniknews.com/20220706/mecliste-sorulari-yanitlayan-boris-johnson-hukumetteki-istifalara-ragmen-yola-devam-edecegim-dedi-1058386019.html

Mecliste soruları yanıtlayan Boris Johnson, hükümetteki istifalara rağmen 'Yola devam edeceğim' dedi

Mecliste soruları yanıtlayan Boris Johnson, hükümetteki istifalara rağmen 'Yola devam edeceğim' dedi

Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısının 15'e ulaştığı ortamda mecliste sigaya... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T14:50+0300

2022-07-06T14:50+0300

2022-07-06T14:50+0300

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Skandaldan başka bir şeyle birlikte anılmayan Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, bugün hazine, eğitim ve ulaştırma bakanlıklarından dört ismin 'başbakanın liderliğine güvenlerinin kalmadığı' gerekçesiyle istifa etmesine rağmen, pes etmiyor.İstifa dalgasının ortasında bugün Avam Kamarası'nda haftada bir yapılan Başbakan'a Sorular oturumuna katılıp eleştiri bombardımanını göğüslemek zorunda kalan BoJo, "Size muazzam yetki verilmişse, zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi. BoJo, 'ancak hükümetin çalışmalarına devam edemeyeceğini fark ederse istifa edeceğini' söyledi. İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısı 15'e ulaşmış durumda.

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britanya, ingiltere, boris johnson