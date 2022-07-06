https://tr.sputniknews.com/20220706/mecliste-sorulari-yanitlayan-boris-johnson-hukumetteki-istifalara-ragmen-yola-devam-edecegim-dedi-1058386019.html
Mecliste soruları yanıtlayan Boris Johnson, hükümetteki istifalara rağmen 'Yola devam edeceğim' dedi
Mecliste soruları yanıtlayan Boris Johnson, hükümetteki istifalara rağmen 'Yola devam edeceğim' dedi
Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısının 15'e ulaştığı ortamda mecliste sigaya... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:50+0300
2022-07-06T14:50+0300
2022-07-06T14:50+0300
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boris johnson
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Skandaldan başka bir şeyle birlikte anılmayan Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, bugün hazine, eğitim ve ulaştırma bakanlıklarından dört ismin 'başbakanın liderliğine güvenlerinin kalmadığı' gerekçesiyle istifa etmesine rağmen, pes etmiyor.İstifa dalgasının ortasında bugün Avam Kamarası'nda haftada bir yapılan Başbakan'a Sorular oturumuna katılıp eleştiri bombardımanını göğüslemek zorunda kalan BoJo, "Size muazzam yetki verilmişse, zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi. BoJo, 'ancak hükümetin çalışmalarına devam edemeyeceğini fark ederse istifa edeceğini' söyledi. İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısı 15'e ulaşmış durumda.
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britanya, ingiltere, boris johnson
Mecliste soruları yanıtlayan Boris Johnson, hükümetteki istifalara rağmen 'Yola devam edeceğim' dedi
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Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısının 15'e ulaştığı ortamda mecliste sigaya çekilen Başbakan Boris Johnson, "Zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi.
Skandaldan başka bir şeyle birlikte anılmayan Britanya Başbakanı Boris Johnson (BoJo), dün Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın, bugün hazine, eğitim ve ulaştırma bakanlıklarından dört ismin 'başbakanın liderliğine güvenlerinin kalmadığı' gerekçesiyle istifa etmesine rağmen, pes etmiyor.
İstifa dalgasının ortasında bugün Avam Kamarası'nda haftada bir yapılan Başbakan'a Sorular oturumuna katılıp eleştiri bombardımanını göğüslemek zorunda kalan BoJo, "Size muazzam yetki verilmişse, zorlu koşullarda bir başbakanın işi yola devam etmektir ve ben de bunu yapacağım" dedi.
BoJo, 'ancak hükümetin çalışmalarına devam edemeyeceğini fark ederse istifa edeceğini' söyledi.
İktidardaki Muhafazakar Parti milletvekilleri içinden hükümetteki görevlerinden istifa edenlerin sayısı 15'e ulaşmış durumda.