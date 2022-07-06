https://tr.sputniknews.com/20220706/msb-hakkaride-bir-asker-sehit-oldu--1058362542.html

MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu

MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T00:57+0300

2022-07-06T00:57+0300

2022-07-06T00:57+0300

türkiye

asker

hakkari

kaza

şehit

ölü

milli savunma bakanlığı (msb)

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Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari'nin Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220628/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yapilan-taciz-atisi-sonucu-bir-asker-sehit-olmustur-1058055630.html

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asker, hakkari, kaza, şehit, ölü, milli savunma bakanlığı (msb)