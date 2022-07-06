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MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu
MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T00:57+0300
2022-07-06T00:57+0300
türkiye
asker
hakkari
kaza
şehit
ölü
milli savunma bakanlığı (msb)
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Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari'nin Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi. Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220628/msb-pence-kilit-operasyonu-bolgesinde-yapilan-taciz-atisi-sonucu-bir-asker-sehit-olmustur-1058055630.html
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asker, hakkari, kaza, şehit, ölü, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Hakkari'de bir asker şehit oldu

00:57 06.07.2022
© İHAMilli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© İHA
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Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) yaptığı açıklamaya göre, Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 1 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Hakkari'nin Kuzey Irak sınır hattında bulunan Derecik ilçesine bağlı Anadağ köyü civarında meydana geldi.
Askeri zırhlı aracın üst bölgesine seyir halinde iken bilinmeyen bir nedenden dolayı uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında Piyade Er Yusuf Gürler hayatını kaybederken, 6 asker de yaralandı.
Yaralı askerler, olay yerine sevk edilen ambulansla Derecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
MSB, Milli Savunma Bakanlığı, asker - Sputnik Türkiye, 1920, 28.06.2022
TÜRKİYE
MSB: Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yapılan taciz atışı sonucu bir asker şehit olmuştur
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